Elon Musk bajo la lupa: acusan al magnate de exponer datos del Seguro Social en EEUU

El dueño de Tesla podría recibir consecuencias judiciales. Es que la acusación habla de una violación directa a las leyes federales.

Elon Musk es señalado por exponer datos de seguros sociales en EEUU.

La Administración del Seguro Social (SSA) responsabilizó a Elon Musk de poner en riesgo la seguridad de millones de beneficiarios tras la gestión del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) . Las autoridades señalaron que se trató de una violación directa a las leyes federales de privacidad que regulan la protección de datos personales.

El empresario asumió el control de esta agencia gubernamental , creada por Donald Trump , a comienzos del año. Su principal misión fue reducir los gastos estatales y aplicar recortes en distintas áreas, entre ellas la de seguridad de la información. Bajo esta gestión, la SSA enfrentó una fuerte disminución de recursos y personal clave.

Durante los últimos días, la SSA denunció públicamente que Musk permitió una filtración masiva de datos sensibles. Según los informes, el DOGE utilizaba un servidor con bajos niveles de protección y allí se alojaba una copia activa con información de todos los beneficiarios del sistema de seguridad social.

Las autoridades aseguraron que la magnitud de esta brecha comprometió seriamente la integridad de millones de ciudadanos , facilitando potencialmente el accionar de estafadores.

La SSA tiene a Elon Musk bajo la lupa.

"Estas acciones constituyen violaciones de leyes, normas y reglamentos, abuso de autoridad, mala gestión grave y creación de una amenaza sustancial y específica para la salud y la seguridad públicas", expuso una denuncia presentada contra Musk y el DOGE en el transcurso de la semana.

Datos comprometidos en la filtración

De acuerdo con la presentación oficial, la información afectada incluyó:

Nombre y apellido

Lugar y fecha de nacimiento

Raza y etnia

Vínculos familiares

Números de teléfono

Domicilios particulares

Números de la Seguridad Social

Desde la SSA aclararon que los datos críticos no fueron completamente expuestos, aunque igualmente tomaron las denuncias de los beneficiarios como un hecho de gravedad institucional.

Cómo verificar si los datos fueron vulnerados

Las autoridades difundieron una serie de medidas para que cada persona pueda comprobar si resultó afectada por la filtración: