Metodologías ágiles: cuál es el verdadero impacto en las organizaciones

En cuanto a sus hallazgos, la agilista enfatizó que lo más relevante de las entrevistas realizadas fue la unanimidad en las respuestas en que tener un mindset de este tipo es ser flexible, adaptarse y estar en aprendizaje permanente. Empresas con elevadas ganancias han demostrado estar ligadas a valores más humanos como la confianza y la colaboración apoyados en un gran trabajo de equipo, resaltó la especialista.

Marina Santucci, investigadora de este trabajo afirmó que es importante que los decisores y gerentes internalicen que las metodologías ágiles son una herramienta para mejorar los procesos organizacionales y no una solución en sí misma, y que requiere de habilidades de trabajo en equipo, de una cultura abierta a los proyectos interdisciplinarios, y de capacidades de liderazgo que cuenten con la experiencia previa de este tipo de dinámicas de trabajo para acompañar los aprendizajes.

Vanessa Walsh, también líder del proyecto acentuó que el estudio arrojó que los aspectos claves fueron las mejoras en el relacionamiento entre la empresa y sus clientes, el desarrollo de habilidades de trabajo en equipo, y la gestión del conocimiento.

¿Cuáles son las experiencias y expectativas de las empresas familiarizadas con agilidad?

Desde Globant reconocen que la agilidad es el concepto clave dentro y fuera de las organizaciones para todos aquellos que han logrado entender que: la tecnología está definiendo y redefiniendo lo que es posible de forma continua, creando oportunidades que no existían incluso hace unos meses. "Es importante notar que no existe un solo camino para ser “Agile”. Sin embargo, existen pautas para ayudar a las organizaciones a ser más resilientes, no temer al fracaso y trabajar en periodos iterativos", afirmaron.

Por su parte, Rodolfo Zimmermann, COE de Agilidad de Galicia, reconoció que desde hace tiempo entendieron que para mejorar el día a día de más personas, tenían que transformarse en un banco distinto, más adaptable y comprometido con la experiencia del cliente. Para evolucionar esto definieron su organización hacia un banco ágil que dio el salto hacia una plataforma financiera.

"Este gran cambio empezó en el 2018, cuando encaramos una transformación total de nuestras modalidades de trabajo, reubicando los perfiles de los equipos, con una nueva generación de líderes que nos aportaron no solo nuevas habilidades sino que además nos permitieron visualizar el negocio desde otra perspectiva. Hoy en día, el 85% de la compañía trabaja con metodologías ágiles como scrum, kanban y Lean. En cuanto a las eficiencias de sus resultados, podemos decir estuvieron centradas en dos ejes: la primera logrando mejorar el time to market de nuestros productos y soluciones digitales y la segunda liberar los tiempos en tareas que a partir de ese contexto no tenían alto impacto en la experiencia de nuestros clientes", sostuvo Zimmermann.

Desde el mundo de las startups, Fredi Vivas fundador y CEO de Rocking Data expresó su conciencia sobre que alrededor del 80% de los proyectos en ciencia de datos son exploratorios. "Esto hace que las metodologías ágiles se vuelvan todavía más importantes para que el proyecto sea más evolutivo y pueda fluir mejor. Todos los trabajos en los que nos enfocamos tienen una lógica iterativa, esto exige velocidad a la hora de tomar decisiones y tener a todos los equipos alineados como propone la agilidad", indicó.

Por otro lado, Patricia Jebsen, Gerente General del Cono Sur de Beat, reconoció que en la compañía implementan las metodologías ágiles desde antes su llegada a Argentina y enfatizaron que lo mejor de las estas es que ubican a las personas en el centro de la toma de decisiones; las relaciones humanas son su verdadero valor. Esto permite crear y fortalecer la comunicación en cada célula de trabajo y, a su vez, fomenta el estudio y desarrollo de habilidades que ayuden al crecimiento de los miembros del equipo.

"De hecho en Beat contamos con un presupuesto anual a nuestros colaboradores, para que puedan destinarlo a capacitarse y seguir creciendo y fortaleciendo sus habilidades. Lo cual impacta de manera directa en la productividad del equipo y el desarrollo del negocio. Son precisamente estas acciones tangibles las que fomentan este tipo de metodologías”, concluyó Jebsen.