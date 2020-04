Solo un 7% de los latinoamericanos elegiría el home office tras la cuarentena

Según una encuesta, un 11% preferiría volver a realizar sus tareas desde la oficina y a un 82% de los encuestados le gustaría tener flexibilidad para optar por el lugar que le resulte más apropiado en cada ocasión (casa, oficina, co-working, otros).

Esto obliga a aquellas empresas que aún no tengan esta modalidad flex instalada en su cultura, a brindar esta oportunidad a sus equipos, poniendo a disposición la tecnología adecuada, capacitando a los líderes para gestionar personas, tanto de manera presencial, como remota, y rediseñando sus oficinas para que estas inviten a trabajar de manera diferente (cafeterías, salas de innovación, etc.).

“El poder trabajar productivamente desde el hogar depende de tres factores: la calidad ambiental, es decir, contar con un espacio específico, con el mobiliario, la luz, la temperatura y las condiciones de seguridad adecuados; la tecnología, traducida en la calidad de los equipos y la conectividad; y el comportamiento de las personas, que dependerá del temperamento de cada uno y de su capacidad para programar las tareas y las rutinas diarias”, explicó Víctor Feingold, presidente de Contract Workplaces.

cuadro encuesta.jpg

Por otro lado, mientras que “para lograr este cambio, es necesario que las organizaciones reafirmen la confianza en sus colaboradores, tengan una comunicación fluida y efectiva y un Management capacitado para gestionar a distancia y centrarse en lo relevante: el cumplimiento de objetivos y no la ocupación de un puesto de trabajo de 9 a 18 horas”, comenta Feingold.

No es posible analizar los resultados obtenidos sin tener en cuenta cómo influye el contexto de la pandemia y el aislamiento social en la percepción de los encuestados y en la capacidad de adaptación que esto requiere: el 71% de los encuestados opina que su casa está efectivamente preparada para el trabajo que debe realizar diariamente, aunque el equipamiento (sillas, mesa) fue uno de los elementos peor puntuados.

El mayor impacto se dio en aspectos relativos a: equilibrio trabajo/descanso, concentración, productividad e interacción con los compañeros. Esto pone de manifiesto que la modalidad de teletrabajo no es tan efectiva para la gestión del tiempo y las tareas, y que puede generar algunos ruidos en el trabajo individual y en el colaborativo.

El reto de los espacios de trabajo post-cuarentena, entonces, será emular y mejorar la seguridad física de la casa propia (donde cada individuo puede tener un mayor control sobre determinadas variables), proveyendo a sus empleados de condiciones de trabajo y rutinas que prioricen la salud y el bienestar: correcta sanitización de los espacios, adecuado filtrado de aire, mayor superficie por persona, uso de sensores para adecuar la temperatura, empleo de materiales antimicrobianos, uso de tecnología para crear diseños touchless (sensores, comandos de voz), elaboración de protocolos de convivencia y de limpieza, entre otros.

Y desde lo cultural, será importante destacar el papel de la oficina física como lugar de encuentro y una oportunidad para conocer y relacionarse con los compañeros, propiciando el intercambio de ideas, la creatividad y la innovación de los equipos y el sentido de colaboración.

"Trabajar desde casa no es nada nuevo para miles de personas. En ese sentido, la tecnología ha permitido mejorar la forma en que lo hacemos y de esta manera podemos entender que trabajar ya no es un lugar, sino una actividad. Sin embargo, no olvidemos que la oficina es para muchas empresas el espacio de trabajo donde se desarrollan procesos, se logran eficiencias económicas y óptimos de productividad", agregó Martín Potito, director de la División Oficinas de L.J.Ramos, uno de los brokers inmobiliarios que acompañó la iniciativa a nivel regional.

“En un futuro cercano la oficina policéntrica será el nuevo estándar para la mayor parte de nosotros. Podremos trabajar desde casa, en el Headquarter o en terceros lugares tales como: espacios de coworking, cafeterías, bibliotecas u oficinas satélite, de acuerdo a lo que sea más adecuado y conveniente en cada caso. Esto traerá múltiples ventajas: menor cantidad de desplazamientos de personas, menor huella de carbono, mayor bienestar, mejor balance vida/trabajo y menores costos para las empresas y los empleados junto con equipos más ágiles y productivos”, finalizó Feingold.