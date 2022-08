En Real Estate, la competencia no son los colegas, son la política y la economía

En este marco, nuestra última crisis me ha dado algunas lecciones. Una de ellas, que quisiera destacar hoy, está relacionada a los vendedores, pero más aún a las inmobiliarias y su forma de comunicarse con ellos. Es una lección positiva: “la unión y la colaboración son un elemento fundamental para ayudar a despegar un sector”. En plena pandemia (épocas de zoom con camisa y pantalón pijama) gracias a la iniciativa de un colega comenzamos a compartir la información de nuestras operaciones de venta y conformamos lo que hoy es el reconocido ROI (Reporte de operaciones inmobilarias). Un sistema colaborativo y anónimo de información del que ya formamos parte más de 20 reconocidas agencias de la Ciudad de Buenos Aires, en donde cada una de ellas volcamos el precio real de venta de cada una de las operaciones que concretamos (algo que hicimos retroactivo a 2019), De esta forma, hemos logrado obtener un caudal representativo de información, con referencias de precios de venta de operaciones reales para las diferentes tipologías de inmuebles en los diferentes barrios de la Ciudad. Con esta herramienta, que no se hubiera podido crear sin una muestra amplia y colaborativa, ahora podemos complementar la incompleta tasación comparativa que normalmente hacíamos entre propiedades publicadas (a precios aspiracionales, pero no de mercado). De esta forma, tasar es un acto mucho más objetivo ya que tenemos herramientas para demostrar a un propietario que los precios de publicación de sus vecinos no tienen nada que ver con el precio en el que podrá vender su unidad. Basados en datos fácticos, ahora se puede entender por qué una propiedad lleva más de dos años en el mercado y ni recibe visitas, mientras que otra se logra vender en un plazo razonable. La colaboración nos ha dado una fortaleza muy importante frente a uno de los temas fundamentales de nuestra profesión (la brecha de precios entre la expectativa del vendedor y del comprador) que hemos achicado con información fehaciente y que ambas partes agradecen ya que ahora pueden tomar decisiones mucho más precisas.