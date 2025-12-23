Es uno de los rivales de OpenAI y no necesitó ayuda para financiar su proyecto: ¿quién es Liang Wenfeng?

El creador chino detrás de un desarrollo disruptivo logró sacudir el sector con una propuesta propia y sin capital externo.

Hay un nombre dentro de la industria tecnológica, específicamente el de la inteligencia artificial , que alteró el tablero internacional. Un empresario chino logró llamar la atención con una propuesta, que sorprendió tanto por su alcance como por su origen.

Sin contar con fondos externos ni grandes alianzas iniciales, su camino avanzó a partir de recursos propios y una estrategia poco habitual. Esa decisión ubicó a su compañía en el centro del debate sobre el futuro de la IA.

Liang Wenfeng nació en China y construyó su carrera lejos de las grandes tecnológicas. Antes de meterse por completo en el desarrollo de sistemas avanzados, participó en el mundo financiero mediante el trading cuantitativo , un área basada en modelos matemáticos y análisis de datos.

En 2015 cofundó High-Flyer Capital Management, junto a excompañeros universitarios. Ese fondo privado operó con algoritmos propios y acumuló grandes ganancias. Con esos recursos, Wenfeng impulsó más tarde su apuesta por la inteligencia artificial sin tener que recurrir a capitales externos.

DeepSeek saltó a la fama tras presentar su modelo R1 en enero del 2025. La empresa afirmó que su rendimiento se equipara al de ChatGPT, aunque con costos muy inferiores . Esto es lo que llamó la atención de las empresas del sector.

El modelo se apoya en un software abierto, lo que permite que los desarrolladores accedan al código y lo modifiquen. Esa característica puso a la aplicación entre las más descargadas en pocas horas.

Uno de los puntos más aclamados fue el uso de hardware. Mientras que compañías occidentales entrenan modelos con alrededor de 16.000 chips especializados, DeepSeek declaró haber trabajado con unos 2.000 de alta potencia y miles de menor capacidad. Según sus creadores, el costo total fue de 5,6 millones de dólares, mucho menos de lo que costaron otros modelos.

Hay informes que indicaron que High-Flyer acumuló grandes cantidades de GPU antes de las restricciones impuestas por Estados Unidos en 2022, una limitación que Wenfeng describió como el mayor desafío para la industria china.

Patrimonio de Liang Wenfeng

El patrimonio personal de Liang Wenfeng se estima en unos 1.000 millones de dólares. Esa cifra sale de su participación en el fondo financiero y del crecimiento de su compañía tecnológica.

Con DeepSeek en plena expansión y un modelo abierto que atrae a miles de usuarios, Wenfeng quedó instalado como una figura muy importante dentro de la industria de la inteligencia artificial.