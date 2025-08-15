Susanne Klatten, heredera de BMW, manejó durante años una fortuna de millones de dólares que la convirtió en una de las mujeres más ricas de Alemania. Su situación económica y su papel en la industria automotriz la hicieron conocida y, al mismo tiempo, un objetivo de personas que buscan aprovechar la riqueza ajena.
Estuvo a punto de perder casi 50 millones de dólares: la estafa de un gigoló a la heredera de BMW
Una estafa bien construida casi le quita 50 millones de dólares a la hereda de una de las empresas más importantes de Alemania.
Administrar un patrimonio tan grande requiere atención y cuidado constante. Incluso quienes poseen enormes recursos pueden estar expuestos a engaños, fraudes o estafas cuando combinan confianza personal y decisiones financieras importantes, algo que quedó en evidencia en el caso de Klatten.
La estafa en la que cayó Susanne Klatten, la heredera de BMW
En 2006, Susanne Klatten conoció a Helg Sgarbi en Austria. Durante varias semanas, ambos compartieron encuentros en hoteles y cenas, la heredera cayó ante sus encantos y lo invitaba a múltiples sitios para estar juntos. Un día, el gigoló le reveló que había atropellado a un niño en los Estados Unidos que era hijo de un mafioso y necesitaba dinero para evitar que lo maten.
Convencida por la historia y la cercanía, Klatten le entregó siete millones de euros para “ayudarlo” a superar sus supuestos problemas financieros. La confianza que desarrolló en ese corto tiempo le permitió creer que estaba apoyando a alguien confiable, sin imaginar que todo era parte de un plan de fraude cuidadosamente orquestado.
Con el tiempo, Sgarbi comenzó a presionarla. Le solicitó más dinero y la amenazó con difundir fotos y grabaciones privadas si no accedía a sus demandas. La presión aumentó hasta un punto en el que la suma total que podría haber perdido Klatten ascendía a cerca de 50 millones de dólares.
Si bien Klatten no quería pagar el chantaje, accedió a encontrarse con Sgarbi para darle lo que pedía, aunque fue parte una trampa y el gigoló fue sorprendido por la policía austríaca.
La caída de Sgarbi y Barretta
Tras la caída de Helg Sgarbi, también cayó Barretta, el encargado de orquestar la estafa y quién recibía parte de lo robado por el gigoló. La investigación judicial reveló que había manipulado emocionalmente a Klatten para obtener grandes sumas de dinero y que sus métodos incluían amenazas de difundir material íntimo, demostrando la planificación y sofisticación del fraude.
Durante el juicio, se documentaron los encuentros, los préstamos millonarios y las presiones ejercidas por Sgarbi sobre Klatten. Los tribunales concluyeron que el acusado había cometido delitos de fraude y chantaje, utilizando su relación personal para crear confianza y obtener beneficios económicos ilegítimos.
El tribunal condenó a Sgarbi a seis años de prisión, destacando la gravedad de sus acciones y la forma sistemática en que explotó a Klatten. Además, la resolución permitió que la heredera recuperara parte del dinero entregado y recibiera compensaciones por los daños sufridos.
