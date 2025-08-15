Estuvo a punto de perder casi 50 millones de dólares: la estafa de un gigoló a la heredera de BMW







Una estafa bien construida casi le quita 50 millones de dólares a la hereda de una de las empresas más importantes de Alemania.

Estuvo a punto de perder varios millones por una estafa.

Susanne Klatten, heredera de BMW, manejó durante años una fortuna de millones de dólares que la convirtió en una de las mujeres más ricas de Alemania. Su situación económica y su papel en la industria automotriz la hicieron conocida y, al mismo tiempo, un objetivo de personas que buscan aprovechar la riqueza ajena.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Administrar un patrimonio tan grande requiere atención y cuidado constante. Incluso quienes poseen enormes recursos pueden estar expuestos a engaños, fraudes o estafas cuando combinan confianza personal y decisiones financieras importantes, algo que quedó en evidencia en el caso de Klatten.

Sgarbi Sgarbi logró conseguir una gran cantidad de millones con su estafa. La estafa en la que cayó Susanne Klatten, la heredera de BMW En 2006, Susanne Klatten conoció a Helg Sgarbi en Austria. Durante varias semanas, ambos compartieron encuentros en hoteles y cenas, la heredera cayó ante sus encantos y lo invitaba a múltiples sitios para estar juntos. Un día, el gigoló le reveló que había atropellado a un niño en los Estados Unidos que era hijo de un mafioso y necesitaba dinero para evitar que lo maten.

Convencida por la historia y la cercanía, Klatten le entregó siete millones de euros para “ayudarlo” a superar sus supuestos problemas financieros. La confianza que desarrolló en ese corto tiempo le permitió creer que estaba apoyando a alguien confiable, sin imaginar que todo era parte de un plan de fraude cuidadosamente orquestado.

Con el tiempo, Sgarbi comenzó a presionarla. Le solicitó más dinero y la amenazó con difundir fotos y grabaciones privadas si no accedía a sus demandas. La presión aumentó hasta un punto en el que la suma total que podría haber perdido Klatten ascendía a cerca de 50 millones de dólares.

Si bien Klatten no quería pagar el chantaje, accedió a encontrarse con Sgarbi para darle lo que pedía, aunque fue parte una trampa y el gigoló fue sorprendido por la policía austríaca. La caída de Sgarbi y Barretta Tras la caída de Helg Sgarbi, también cayó Barretta, el encargado de orquestar la estafa y quién recibía parte de lo robado por el gigoló. La investigación judicial reveló que había manipulado emocionalmente a Klatten para obtener grandes sumas de dinero y que sus métodos incluían amenazas de difundir material íntimo, demostrando la planificación y sofisticación del fraude. Durante el juicio, se documentaron los encuentros, los préstamos millonarios y las presiones ejercidas por Sgarbi sobre Klatten. Los tribunales concluyeron que el acusado había cometido delitos de fraude y chantaje, utilizando su relación personal para crear confianza y obtener beneficios económicos ilegítimos. El tribunal condenó a Sgarbi a seis años de prisión, destacando la gravedad de sus acciones y la forma sistemática en que explotó a Klatten. Además, la resolución permitió que la heredera recuperara parte del dinero entregado y recibiera compensaciones por los daños sufridos.

Temas Millones