De cuánto es la fortuna de Connor Storrie, el galán de Heated Rivalry

La increíble historia del joven que pasó de ser mozo a ganar sus primeros millones de dólares gracias a su talento en la actuación.

Su papel protagónico lo catapultó a la fama y le hizo ganar millones. Imagen: Screenrant

Connor Storrie, el actor de 25 años que pasó de ser mozo a estrella internacional tiene millones a su nombre gracias a su meteórico ascenso en la industria del entretenimiento. La popularidad alcanzada por su papel protagónico en la exitosa serie Heated Rivalry lo catapultó al centro de atención y le reportó ingresos que suman millones de dólares.

Storrie se ha convertido en uno de los nombres más comentados del momento, con una trayectoria que incluye proyectos cinematográficos y televisivos, apariciones en eventos de alto perfil y una creciente base de seguidores en redes sociales. Su transición de la vida cotidiana detrás de una barra a las alfombras rojas de Hollywood ejemplifica el impacto que puede tener un papel icónico en la carrera de un actor joven.

Connor Storrie Se hizo conocido rápidamente después de protagonizar la exitosa serie Heated Rivalry Imagen: NBC/Getty Images La historia de la estrella del momento: quién es Connor Storrie Connor Storrie nació el 22 de febrero de 2000 en Odessa, Texas, y desde joven mostró interés por las artes escénicas mientras compaginaba trabajos y estudios, incluso trabajando como mesero mientras asistía a audiciones. Su carrera comenzó con papeles menores en cine y televisión antes de conseguir el papel que lo consagraría como actor principal.

Su gran oportunidad llegó en 2025 cuando fue elegido para interpretar a Ilya Rozanov en Heated Rivalry, una serie romántica deportiva que se convirtió en un fenómeno en plataformas de streaming como HBO Max después de su estreno. Storrie no solo protagoniza la serie, sino que también se destacó por su compromiso con el personaje, incluso estudiando acento y elementos culturales para su papel.

Antes de este éxito, Storrie combinaba la actuación con su trabajo en restaurantes, experiencia que recuerda como formativa y que contrastó fuertemente con su salto a la fama tras el estreno de la serie. Hoy, su historia inspira a muchos jóvenes actores que sueñan con lograr un papel que cambie su vida.

Fortuna de millones: de cuánto es el patrimonio de Connor Storrie Según los datos disponibles en portales especializados en información de celebridades y patrimonio, la fortuna de Connor Storrie se estima en aproximadamente 2 millones de dólares, producto de sus contratos televisivos, participaciones cinematográficas y crecimiento como figura pública tras Heated Rivalry. Este patrimonio, aunque modesto comparado con figuras veteranas de Hollywood, es notable considerando su corta trayectoria profesional y el salto abrupto de la vida cotidiana a la visibilidad mediática global. A medida que su carrera continúa expandiéndose con nuevos proyectos y apariciones, se espera que su patrimonio crezca sustancialmente en los próximos años.

