De domir en plazas y coches abandonados a crear un imperio multimillonario: la historia de John Paul DeJoria

De tener un inicio bastante complicado, consiguió formar excelentes sociedades y crear negocios que lo ayudaron a tener una fortuna increíble.

No todas las historias de personas que hoy acumulan miles de millones de dólares comienzan de la misma forma. Si bien la mayoría cuenta con una base sólida para desarrollar sus negocios, otros no tuvieron esa ventaja y lograron escalar desde lo más bajo hasta la cima.

John Paul DeJoria pasó una infancia complicada y siempre se las rebuscó para salir adelante. Con muy poco dinero, inició un emprendimiento que lo convirtió en una de las figuras más importantes de su industria.

jean-paul-dejorian Forbes El empresario salió de la pobreza y encaminó su vida hacia el éxito financiero. Forbes La inspiradora historia de John Paul DeJoria John Paul DeJoria nació en 1944 en Los Ángeles y atravesó una juventud marcada por la inestabilidad económica. Durante varios períodos vivió en la calle, durmiendo en plazas y autos abandonados, mientras realizaba trabajos ocasionales para subsistir. Antes de emprender, fue vendedor puerta a puerta, conserje y representante comercial de productos de belleza, además de haber servido en la Marina de Estados Unidos.

En 1980, con un capital inicial de 700 dólares obtenidos mediante un préstamo, fundó junto al estilista Paul Mitchell la empresa John Paul Mitchell Systems. La compañía comenzó con un único producto capilar profesional y una estrategia de venta directa a salones de peluquería, sin intermediarios. Durante los primeros años, ambos socios se encargaban personalmente de la producción, distribución y venta, reinvirtiendo cada ingreso para sostener la operación.

El crecimiento de la empresa se apoyó en la exclusividad del canal profesional y en acuerdos directos con peluqueros. A lo largo de la década de 1980, la marca amplió su línea de productos y su presencia internacional, alcanzando decenas de miles de salones en Estados Unidos.

En 1989, DeJoria cofundó The Patrón Spirits Company junto a Martin Crowley con el objetivo de producir un tequila de alta gama elaborado en México. La marca se posicionó desde el inicio en el segmento premium, con distribución selectiva en bares y restaurantes. En 2018, Patrón fue vendida al grupo Bacardi por 5.1 mil millones de dólares, en una de las operaciones más relevantes de la industria de bebidas alcohólicas. Miles de millones: el patrimonio de John Paul DeJoria Actualmente, el patrimonio de John Paul DeJoria está valuado en 3 mil millones de dólares según distintos medios especializados. Esto se debe a su rol como cofundador de la exitosa línea de productos para el cabello Paul Mitchell y a la venta de su empresa dedicada a producir tequila premium. También es padre de Alexis DeJoria, reconocida corredora de carreras. Fue clave en financiar su ingreso a los deportes de motor, acompañándola en sus participaciones en competencias de primer nivel.

