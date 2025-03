Fue la esposa de un reconocido multimillonario y es una de las mujeres más ricas del mundo: quién es Mackenzie Scott

A pesar de no estar más juntos, su fortuna no baja de los 30.000 millones de dólares.

Jeff Bezos es una de las personas más ricas del mundo. No obstante, no todos saben que no fundó solo el gran imperio en el que se convertiría Amazon hoy en día, sino que lo hizo en compañía de su ex pareja, Mackenzie Scott, considerada como cofundadora de la empresa y con quien estuvo casado por 25 años.