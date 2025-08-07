Crearon el gran imperio de Google y hoy su fortuna ronda los 150 billones de dólares: quiénes son Larry Page y Sergey Brin

Conocé la historia de los creadores originales del motor de búsqueda más utilizado del mundo. Cómo lo hicieron y de cuánto es hoy su fortuna.

La historia de Larry Page y Sergey Brin no es el típico relato del estudiante que, sin experiencia, construye un imperio desde un garage. Ambos llegaron a crear Google tras años de formación académica en ciencias de la computación, con un enfoque claro en resolver un problema real: cómo organizar la enorme cantidad de información que circula por internet.

Fundaron el motor de búsqueda más utilizado del mundo y, aunque hoy ya no sean la cara visible de la compañía, siguen participando en sus desarrollos. Su visión sobre cómo estructurar y acceder al conocimiento digital todavía marca el rumbo de muchas de las decisiones estratégicas de la empresa.

La empresa que hoy es mundialmente reconocida por su nombre, en sus inicios se llamada BackRub. Más tarde definieron el nombre Google , el origen es "googol", en inglés, representa al número 1 seguido por cien ceros. El objetivo era ambicioso, pero claro: organizar toda la información disponible en internet.

Los amigos obtuvieron 25 millones de dólares en inversiones para su empresa y así pudieron trasladar la oficina a su locación actual en Mountain View. Desde ese momento, Google no para de expandirse: servicios como Gmail, Google maps, Chrome, Google pay y muchas otras herramientas que conforman todo un ecosistema que podría dejar afuera a toda su competencia.

Nacido en Moscú en 1973, Sergey Brin emigró a Estados Unidos a los seis años con su familia, escapando de la represión soviética. Hijo de un matemático y una científica, se formó en Matemáticas e Informática en la Universidad de Maryland, donde sus padres eran docentes. Luego se trasladó a Stanford para hacer un doctorado en Ciencias de la Computación, donde conoció a Larry Page.

Desde sus inicios, Brin mostró interés en usar la tecnología para resolver problemas sociales. Fundó Google.org, la rama filantrópica de la empresa, y apoyó proyectos de energías renovables y medioambiente. Aunque se alejó de la gestión de Alphabet, recientemente volvió al campus de Google para trabajar en inteligencia artificial, siendo clave en el regreso de Noam Shazeer con un acuerdo de 2.700 millones de dólares.

Larry Page, nacido también en 1973, creció en East Lansing, Míchigan, en un hogar marcado por la informática y la inteligencia artificial. Su madre enseñaba programación y su padre era un académico reconocido en IA. Estudió Ingeniería de Computadores en la Universidad Estatal de Míchigan y luego hizo un doctorado en Stanford, donde conoció a Brin.

Ambos compartían un enfoque científico sobre la web y crearon un buscador innovador basado en un algoritmo llamado PageRank, que medía la relevancia de los sitios. En 1998, antes de constituir legalmente la empresa, recibieron un cheque de $100.000 de Andy Bechtolsheim. Ese fue el punto de partida de lo que más tarde se convertiría en Google.

El patrimonio actual de cada uno

A casi tres décadas de haber cofundado Google, Sergey Brin y Larry Page siguen siendo dos de las personas más ricas del mundo. Ambos diversificaron sus inversiones, manteniendo participación en Alphabet y apostando fuerte por la inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes.

Según estimaciones recientes, el patrimonio neto de Larry Page asciende a 155.8 mil millones de dólares, mientras que el de Sergey Brin alcanza los 148.7 mil millones de dólares. Estas cifras los ubican entre los diez multimillonarios más poderosos del planeta, según los rankings actualizados de 2025.

Aunque ambos dejaron sus cargos ejecutivos en Alphabet, su fortuna continúa creciendo gracias al rendimiento de las acciones tecnológicas y a su rol activo en nuevas iniciativas, incluyendo el desarrollo de inteligencia artificial avanzada y la financiación de startups estratégicas.