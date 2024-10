Fue multimillonaria al ganar la lotería, terminó en la ruina, bailó en un club nocturno e hicieron un musical con su historia de vida

Según ella, tocó fondo el día que le pagaron para protagonizar un baile de strip-tease cantando la canción 'Big spender' (Gran derrochador). En el año 1984, el grupo The Smiths le pidió permiso para utilizar su imagen en la portada del álbum "Heaven Knows I'm miserable now".

En 1976, finalmente encontró la calma consiguiendo un empleo en una perfumería y escribió su autobiografía "Spend, spend, spend", que en 1999 se convirtió en un musical exitoso en Londres. Después de que un Ictus le provocara demencia, olvidó quién fue y en qué gastó su fortuna y falleció el 11 de abril del año 2015 con 79 años.