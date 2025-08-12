Ganó millones con exitosas películas en Hollywood, pero donó toda su fortuna y hoy vive en una casa rodante: la historia de Tom Shadyac







La increíble decisión de un gran director que se cansó de los millones y decidió rehacer su vida en un camping de caravanas.

El director de Ace Ventura que donó sus millones y de recluyó.

Hollywood es una de las industrias más exclusivas y excluyentes de todo el mundo. Entrar es de lo más difícil que hay en el mundo. Incluso estudiando en las mejores escuelas de actuación, nada garantiza obtener un papel y mucho menos ganar reconocimiento y millones.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Un caso muy extravagante es el de Tom Shadyac quien, a pesar de lo mucho que le costó ingresar en la industria cinematográfica más grande del mundo, poco le costó después tomar la decisión de largarlo todo e irse a vivir a un camping de casas rodantes.

Tom Shadyac El increíble ascenso del director de Ace Ventura. Una fortuna de 50 millones: el ascenso de Tom Shadyac como director Tom nació en Falls Church, Virginia, el 11 de diciembre de 1958 y estudió derecho en la Universidad de esa ciudad. En 1983, a los 24 años de edad, se mudó a Los Ángeles porque consiguió trabajo como guionista de chistes para Bob Hope. A lo largo de los 80, intentó abrirse camino en Hollywood poco a poco sin alcanzar un mayor éxito.

Lo que consagró, sin dudas, como uno de los directores más reconocidos del mundo fue su trabajo en Ace Ventura, cuando convirtió a Jim Carrey en uno de los actores más conocidos del cine. También dirigió otras como: El profesor chiflado (1996), Mentiroso Mentiroso (1997), Patch Adams (1998) y Bruce Almighty (2003).

La particularidad de cada una de esas películas es que triplicaron y algunas hasta cuadruplicaron el presupuesto invertido en la recaudación. La última mencionada costó 81 millones de dólares y terminó recaudando 485 millones. En la cima de su carrera, su patrimonio alcanzó los 50 millones.

El fuerte accidente que lo hizo cambiar de vida Lamentablemente, su fuerte ascenso cambió de un día para el otro en 2007, debido a un hecho desafortunado. Tom iba en bicicleta por la Virginia rural cuando sufrió un terrible accidente que le provocó una conmoción cerebral grave. Tras ser dado de alta del hospital, regresó a Los Ángeles para recuperarse. Incluso después de varios meses, Tom seguía sufriendo migrañas debilitantes y una hipersensibilidad insoportable a la luz y el sonido. Para colmo, un zumbido constante en los oídos lo atormentaba. El dolor era tan intenso que se recluyó en un mundo solitario. Atrapado en su mansión, cubrió todas las ventanas con cortinas opacas y apenas salía de casa. La agonía duró más de seis meses, y durante ese tiempo, la salud mental de Tom empezó a deteriorarse. Si bien pudo volver a sentirse bien, esto le cambió completamente su perspectiva. Por eso, decidió desprenderse de todas sus posesiones, vender sus propiedades y lujos y donar todo el dinero para obras benéficas, principalmente a aquellas que ayudan a la gente sin hogar. Cambió su mansión gigante por una casita en un camping aislado y consideró que mientras más se desprendía de sus posesiones, mejor se sentía.

Temas Millones