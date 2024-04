Furor por un fármaco para adelgazar hace disparar las acciones de un laboratorio

Se trata de la empresa Eli Lilly, desde donde aseguraron que las dosis están en escasez debido a la alta demanda. El valor de mercado de la farmacéutica está por encima de los u$s 700.000 millones.

La explosión de la demanda y el aumento de la capacidad de fabricación de Zepbound, el medicamento de la empresa Eli Lilly para perder peso, llevaron a la empresa a elevar su previsión de ventas anuales en u$s 2.000 millones , lo que hacia subir sus acciones alrededor de un 7%.

Debido al furor por el fármaco, Eli Lilly anunció que adquiriría una planta de fabricación de la empresa privada Nexus Pharmaceuticals para producir medicamentos inyectables. Además, inició la construcción de su planta de producción de u$s 2.500 millones en Alemania, y espera que su planta de Concord, Carolina del Norte, empiece a producir Zepbound y Mounjaro a finales de año.

Lo cierto, es que la demanda de Mounjaro y Zepbound, ambos conocidos químicamente como tirzepatida, ha impulsado el valor de mercado de la farmacéutica de Indianápolis por encima de los u$s 700.000 millones, superando tanto a Tesla como a Walmart.

La eficacia del tratamiento contra la obesidad

farmaco Zepbound.jpg Zepbound, el medicamento de la empresa Eli Lilly para perder peso.

Eli Lilli cuenta con su principal rival danés Novo Nordisk. Ambos se apresuran a aumentar la producción en un mercado de adelgazamiento que se calcula alcanzará al menos u$s 100.000 millones a finales de la década.

Los tratamientos contra la obesidad de ambas compañías pertenecen a una clase de fármacos desarrollados originalmente para la diabetes conocidos como agonistas GLP-1. Los fármacos GLP-1 han demostrado ser eficaces en la reducción de peso ya que ayudan a los pacientes a perder un promedio de hasta el 20% de su peso.

Según datos de la empresa de finanzas London Stock Exchange Group (LSEG), las ventas de Zepbound en el primer trimestre ascendieron a u$s 517,4 millones, por encima de las expectativas de los analistas, que esperaban 418,20 millones. Por su parte, las ventas de Mounjaro se dispararon hasta los u$s 1.810 millones, frente a los 568,5 millones del año pasado.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) declaró que se espera que la mayoría de las dosis de Zepbound y Mounjaro escaseen durante el segundo trimestre de este año.

Wegovy, la principal competencia de Zepbound

A pesar de un buen comienzo, el total de recetas de Zepbound de Lilly está cayendo por detrás de las de Wegovy, el adelgazante de Novo Nordisk.

Desde principios de 2024, en total, se han prescrito más de un millón de recetas de Zepbound y alrededor de 1,75 millones de recetas de Wegovy en Estados Unidos

Ahora, Eli Lilly espera unos ingresos de entre u$s 42.400 y 43.600 millones para 2024, frente a su revisión anterior de entre 40.400 y 41.600 millones. A nivel anual, la farmacéutica también elevó su previsión de ganancias en u$s 1,30 por acción, a entre u$s 13,50 y 14 por título.

La compañía registró una utilidad ajustada de u$s 2,58 por acción, superando en 12 centavos las expectativas de los analistas. Las acciones de Lilly, que habían subido un 26% en lo que va de año, ganaban otro 7% a u$s 789,12.

Por Bhanvi Satija y Patrick Wingrove, de agencia Reuters