Ganó cientos de millones y terminó por perder el 96% de su fortuna en una dura caída: quién es Dov Charney

Supo construir un imperio de millones y su ambigüedad ética lo terminó condenando al fracaso. Conocé su historia.

Dov Charney fue durante años una de las figuras más reconocidas del mundo empresarial. Fundador de la marca American Apparel, logró transformar una idea en un imperio textil global que lo llevó a amasar una fortuna valorada en aproximadamente 700 millones de dólares .

Sin embargo, su meteórico ascenso tuvo un desenlace inesperado: en apenas unos años perdió el 96% de su patrimonio , pasando de ser multimillonario a enfrentar graves problemas financieros. Hoy su historia es un claro ejemplo de cómo la mala gestión y los escándalos pueden arruinar un legado empresarial independientemente de la fortuna alcanzada.

Nacido en 1969 en Montreal, Canadá, Dov Charney mostró desde muy joven interés por la moda y el espíritu emprendedor. A los 13 años ya importaba camisetas de Estados Unidos para revenderlas en su entorno, una señal temprana de la visión comercial que lo acompañaría en su carrera.

Más tarde estudió en la Universidad Tufts, aunque abandonó sus estudios para concentrarse en sus proyectos textiles. Su gran salto se produjo con la fundación de American Apparel , marca que revolucionó el mercado con su estilo básico, producción ética en Los Ángeles y campañas publicitarias audaces.

El éxito fue inmediato: la empresa llegó a ser un símbolo cultural y comercial, generando cientos de millones de dólares en ingresos. En su punto más alto, Charney alcanzó un patrimonio estimado en 700 millones de dólares, convirtiéndose en una de las figuras más influyentes de la moda estadounidense.

El patrimonio actual de Dov Charney

El colapso de su fortuna comenzó con acusaciones de conducta inapropiada (a lo largo de su carrera recibió numerosas denuncias por acoso sexual y trato inapropiado hacia sus empleadas, lo que afectó gravemente la reputación de American Apparel), además de llevar adelante una gestión empresarial cuestionada.

Si bien su decisión productiva era ética (producir la indumentaria en Estados Unidos, bajo condiciones laborales legítimas y salarios decentes), éstas lo llevaron a perder competitividad y no poder sostenerse frente al ingreso de productos con costos considerablemente más bajos. El resultado fue una espiral negativa: pérdida de ventas, juicios millonarios, caída en la bolsa y finalmente la bancarrota de American Apparel, que arrastró consigo la fortuna personal de Charney.

Hoy, según estimaciones de Forbes y Celebrity Net Worth, su patrimonio actual ronda los 24 millones de dólares, una cifra que representa apenas una fracción de lo que supo tener. De ser un ícono millonario de la moda, pasó a ser un empresario en declive que aún lucha por reinventarse.