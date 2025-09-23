De cuánto es la fortuna de Lamine Yamal, la joven estrella del Barcelona

El futbolista español puede ser galardonado con uno de los mayores premios del ámbito deportivo y acumula una considerable cifra bajo su nombre.

La ceremonia del B alón de Oro 2025 se realizará el este lunes en el Teatro du Châtelet de París. Lamine Yamal, delantero del Barcelona, es uno de los principales candidatos al premio junto a Ousmane Dembélé. La transmisión del evento comenzará a las 16 horas. Su éxito y trabajo se ve reflejado en la cifra que lleva acumulada bajo su nombre.

Entre los nominados figuran tres futbolistas argentinos : Lautaro Martínez (Inter), Alexis Mac Allister (Liverpool) y Emiliano "Dibu" Martínez. Sin embargo, sus posibilidades de obtener el galardón resultan limitadas frente a los favoritos. Enzo Fernández, campeón del Mundial de Clubes con Chelsea, quedó fuera de la lista final de nominados.

Ousmane Dembélé, actual jugador del PSG, lidera las apuestas tras una temporada excepcional. El francés ganó todos los títulos posibles con su equipo y fue elegido mejor jugador de la Champions League y de su liga local. Su rendimiento constante lo posiciona como serio aspirante al premio.

Lamine Yamal representa la nueva generación de cracks mundiales. A sus 18 años, el español ya demuestra un nivel comparable al de figuras consagradas . Su impacto en el Barcelona y en la selección española lo convierte en un fuerte candidato al reconocimiento.

Otros futbolistas con opciones incluyen a Cole Palmer, figura clave en el Chelsea campeón del Mundial de Clubes, y a Mohamed Salah, máximo goleador extranjero de la Premier League. Ambos demostraron un nivel destacado durante la temporada, aunque con menos chances que los favoritos principales.

La carrera futbolística de Lamine Yamal

Lamine Yamal nació el 13 de julio de 2007 en Esplugues de Llobregat, España. Hijo de padre marroquí y madre ecuatoguineana, comenzó su trayectoria futbolística a los 4 años en el club La Torreta de Granollers. A los 6 años, el Barcelona lo incorporó a su cantera, donde se formó en La Masia.

Su debut con el primer equipo del Barcelona ocurrió en 2023, cuando reemplazó a Gavi en un partido contra el Real Betis. Rápidamente se consolidó como titular, marcando su primer gol oficial contra el Granada en octubre de ese año. Con solo 16 años, estableció récords como el goleador más joven en la historia de La Liga, la Supercopa de España y la Copa del Rey.

En el plano internacional, Yamal capitaneó las selecciones juveniles de Cataluña antes de ascender a la selección española. Debutó con la absoluta en 2023 y se convirtió en el goleador más joven de la Eurocopa 2024, donde España obtuvo el título. Su gol en semifinales contra Francia lo consagró como el jugador más joven en marcar en la historia del torneo.

El patrimonio de Lamine Yamal

Según el medio Celebrity Net Worth, el patrimonio neto de Lamine Yamal alcanza los 8 millones de dólares. Su salario actual en el Barcelona ronda los 1,7 millones de dólares anuales, aunque esta cifra aumentará significativamente en su próxima renovación contractual.

El jugador firmó un contrato con el Barcelona hasta 2026 que incluye una cláusula de rescisión de 1000 millones de euros. Su agente, Jorge Mendes, negocia una extensión que elevaría su salario a entre 7 y 8 millones de euros anuales. Esta mejora reflejará su creciente importancia en el equipo.

Los ingresos de Yamal provienen principalmente de su salario y de acuerdos publicitarios. En 2024, firmó un contrato de 10 años con Adidas por 34 millones de dólares, convirtiéndose en embajador de la línea exclusiva de botas Messi. Además, representa a marcas como OPPO y el videojuego eFootball de Konami.