¿Hay aumento en el bono para jubilados de ANSES en octubre 2025? Esto dijo el Gobierno

En octubre, las jubilaciones tendrán un aumento en sus haberes en línea con la inflación registrada en agosto, según lo que establece la formula de movilidad.

Los jubilados y pensionados que reciben sus pagos a través de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) tendrán un incremento en sus prestaciones durante octubre según lo que establece el Decreto 274/2024 sobre aumentos por movilidad.

Esta medida se propone que los beneficiarios de asignaciones, pensiones y jubilaciones del sistema ANSES no pierdan poder adquisitivo frente a la creciente suba de precios, por lo que establece ajustes mensuales que tomen como referencia el último índice de inflación que se haya informado.

La fórmula de movilidad incluida en el Decreto 274/2024 establece que las jubilaciones, entre otras prestaciones, recibirán aumentos todos los meses que se definirán en base al último índice inflacionario que haya reportado el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

La inflación de agosto fue del 1,9% , al igual que en julio. Por lo tanto, los montos vigentes a partir de octubre para jubilados y pensionados son:

Jubilación mínima: $326.304,88.

Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $261.016,96 .

. Pensión No Contributiva: $228.381,85.

Jubilación máxima: $2.195.498,72

ANSES: ¿Qué pasará con el bono de $70.000?

El gobierno de Javier Milei confirmó la continuidad del bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados. El objetivo principal de esta ayuda extra de parte del estado es que este sector de la población llegue a un piso de ingresos de $396.304,88. Junto con los aumentos por movilidad, busca que los más vulnerables no se queden por detrás de la inflación. Los montos de las prestaciones compatibles más el bono son:

Jubilación Mínima: $396.304,88 .

. Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $331.016,96.

Pensión No Contributiva: $298.381,85

Por otro lado, los titulares de la jubilación máxima no están contemplados en este beneficio por pasar el tope de ingresos al que apunta el bono. En el caso de aquellos que perciban más que la mínima, se les depositará un proporcional para poder llegar al monto de $396.304,88.