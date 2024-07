Ganó millones dirigiendo uno de los imperios de criptomonedas más importantes del mundo pero hoy vive en la miseria

El mundo de las criptomonedas tiene una línea muy delgada entre los que se consideran inversiones riesgosas pero con un gran potencial de ganancias y las estafas piramidales. No todos los los promotores de las inversiones en este rubro son estafadores, pero en el último tiempo han salido denunciados muchos de este ámbito, como por ejemplo Sam Bankman-Fried.

En este caso, el apuntado es Barry Silbert, ex director ejecutivo del Digital Currency Group (DCG) . Está acusado de estafar a más de 340.000 criptoinversores utilizando Gemini Earn. Este conflicto surgió a raíz del colapso de FTX, un sitio web que era líder en el intercambio de criptomonedas.

Cuál es la investigación judicial que pesa sobre Barry Silbert

En la actualidad, el criptoinversor está acusado de estafar a más de 340.000 clientes, dilatando y retrasando el pago de sus activos, luego de conflictivas situaciones financieras que generaron miedo en los inversores, como la caída de FTX, y la suspensión de los retiros de Genesis Global Trading, la firma de prestamos que es propiedad total de su empresa DCG.

Las acusaciones, surgen luego de que la empresa Gemini Earn se haya asociado con su compañía, prometiendo un interés de 8% a los inversores que no fue cumplido. Su ex socio, Cameron Winklevoss lo acusa de estafar a los inversores, prometiendo una ganancia que no existía para especular y ganar el dinero que necesitaba para pagar un agujero que habían creado.

De todas maneras, Barry Silbert sigue sosteniendo que está buscando un acuerdo con los inversores para terminar de pagar el dinero que quieren retirar, aunque su ex-socio dice que son maniobras dilatorias falsas para evitar el pago e intentar conseguir un dinero que no tienen en su poder.