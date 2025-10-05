SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

5 de octubre 2025 - 11:42

Los 10 autos usados más vendidos en septiembre

En comparación con el mismo mes del año anterior, la venta de este segmento creció un 5,45% más. Si se compara con agosto (167.525 unidades) la medición mensual creció 2,29%.

En comparación con septiembre del año anterior, la venta de autos usados creció un 5,45% más. Si se compara con agosto (167.525 unidades) la medición mensual creció 2,29%.

Desde que comenzó el 2025, se comercializaron 1.436.656 unidades. Este número significó un aumento del 13,84% contra el mismo período (enero-septiembre) del 2024 (1.262.016 unidades).

Septiembre volvió a mostrar que el Volkswagen Gol sigue encabezando la preferencia de la gente al adquirir un auto usado. Se comercializaron 9.313 unidades (141 más que en agosto).

Los 10 autos usados más vendidos en septiembre

  • Volkswagen Gol y Trend: 9.313 unidades.
  • Toyota Hilux: 6.292 unidades.
  • Chevrolet Corsa y Classic: 4.843 unidades.
  • Ford Ranger: 4.633 unidades.
  • Volkswagen Amarok: 4.602 unidades.
  • Ford EcoSport: 3.620 unidades.
  • Peugeot 208: 3.529 unidades.
  • Toyota Corolla: 3.379 unidades.
  • Fiat Palio: 3.141 unidades.
  • Ford Fiesta: 2.917 unidades.

