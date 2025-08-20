Globant, uno de los unicornios argentinos más emblemáticos, cerró el segundo trimestre de 2025 con un balance negativo que encendió alarmas en el mercado. La compañía reportó ingresos por u$s614,2 millones, un aumento interanual de apenas 4,5%, y registró una pérdida neta de u$s3,7 millones, contra una ganancia de u$s40 millones en el mismo período del año pasado. El golpe vino de un cargo extraordinario de u$s47,6 millones por un plan de reestructuración que incluyó recorte de personal y reducción de oficinas. Pese a los ajustes, la empresa proyecta para el año un crecimiento de tan solo 1,2% interanual, muy por debajo de los históricos dos dígitos que la convirtieron en una estrella de Nasdaq. En lo que va del año, sus acciones se desplomaron alrededor del 67%, lo que se traduce en un recorte de su capitalización bursátil de cerca de u$s6.000 millones, dejando a los inversores cuestionando la fortaleza de su modelo de crecimiento.
Globant recorta plantilla, pierde rentabilidad y queda bajo la lupa de Wall Street
El unicornio argentino cerró el trimestre con números rojos, ingresos estancados y un freno en mercados clave como Brasil y México, que se suman a un entorno global adverso.
Márgenes presionados y plantilla en baja
La foto financiera muestra presión en todos los frentes: el margen bruto retrocedió levemente al 35,4% y el margen operativo contable se desplomó a 1%, desde el 9,2% del año pasado. En la versión ajustada, sin el impacto de la reestructuración, Globant retuvo un margen operativo de 15% y ganancias por u$s69,7 millones, pero la señal al mercado fue clara: el negocio pierde dinamismo.
El ajuste ya se tradujo en menos empleados. Al cierre de junio, la plantilla fue de 30.084 personas, más de 1.000 menos que a fines de 2024. La tasa de rotación voluntaria se mantuvo en 11,4%, lo que sugiere que la compañía retuvo talento pese a la reestructuración.
Geografías y sectores: dependencia de grandes clientes
Por regiones, Norteamérica aportó el 54% de los ingresos, seguida por Latinoamérica (19,7%), Europa (19,6%) y los “Nuevos Mercados” (Medio Oriente y Asia) con 6,6%. Brasil y México, dos plazas clave en la región, mostraron desaceleración, afectadas en parte por los aranceles a servicios tecnológicos.
En el desglose sectorial, los principales aportes vinieron de banca y servicios financieros (21%), servicios profesionales (21%) y viajes y hospitalidad (20%), seguidos por consumo y manufactura (13%) y tecnología y telecomunicaciones (10%). La concentración sigue siendo alta: los 10 mayores clientes explican casi un tercio de la facturación.
Bancos recortan proyecciones y golpean la confianza
La reacción del mercado fue inmediata. J.P. Morgan redujo el precio objetivo de las acciones de Globant de u$s146 a u$s108, aunque mantuvo la recomendación de “sobreponderar”. Goldman Sachs fue más duro: bajó la calificación de “compra” a “neutral” y recortó su precio objetivo de u$s225 a u$s120. Otros bancos de inversión, como Mizuho y TD Cowen, también ajustaron sus estimaciones a la baja.
El castigo refleja la combinación de resultados flojos, guidance conservador y un entorno global más desafiante para las tecnológicas de servicios. Actualmente, Globant presta servicios a más de 1.000 clientes con ingresos anuales superiores a u$s100.000, de los cuales 341 generan más de un millón de dólares al año, un avance frente a los 318 del año anterior. Sin embargo, la desaceleración de proyectos discrecionales y el menor ritmo de expansión en la región presionan sus perspectivas.
