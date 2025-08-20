La famosa empresa de accesorios que se declaró en quiebra por segunda vez: cierran cientos de locales







Una importante cadena se apegó al capítulo 11 de la ley de bancarrota y busca comprador para sus tiendas

Otra empresa víctima de las turbulencias económicas.

En los últimos años se ha creado un escenario económico que hizo difícil la supervivencia de la mayoría de las empresas. Incluso las más establecidas, como la cadena de accesorios Claire's tuvo que declararse 2 veces en bancarrota por no poder hacer frente a estos cambios.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Ya sea por los diferentes hábitos de consumo, la aparición de las nuevas facilidades de compra virtual, la baja en el consumo y la poca respuesta y adaptación de las empresas tradiciones, fueron muchas las que tuvieron que achicar gastos y hasta cerrar sus persianas.

Claire's La empresa se declaró en quiebra por sus millones de dólares en deudas y sus bajas ganancias. Los motivos que llevaron a Claire’s a declararse en quiebra Por segunda vez en pocos años, la cadena de venta de accesorios minorista Claire's se declaró en bancarrota, amparándose en el artículo número 11 de la ley de quiebras estadounidense. Todo parece indicar que esta vez será el cierre definitivo de la empresa.

La presentación fue ante el tribunal de quiebras de Delaware. Este plan permite a cualquier empresa, organización, corporación, sociedad o individuo reorganizar sus finanzas sin tener que vender todos sus activos o liquidar sus bienes. El CEO de la empresa, Chris Cramer, informó que fue una decisión difícil, pero, debido a la competencia, la tendencia de gasto de los consumidores y sus obligaciones de deuda se vio obligado a tomar estas acciones.

En 2018 ya se había declarado en quiebra, pero pudo superarla gracias a un plan de reestructuración que eliminó cerca de 1,9 mil millones de dólares en deuda mientras seguía operando en 3300 tiendas. En ese entonces cerró 700 tiendas, y en la actualidad deberá encontrar un comprador para las 800 que le quedan, incluidas las que se encuentran bajo la concesión de Walmart y las tiendas Icing.

Temas Millones