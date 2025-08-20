Patricia Bullrich presenta un nuevo sistema para desbloquear e investigar celulares: cómo funciona







Se trata del nuevo sistema de equipos de análisis forense (UFED). La ministra de Seguridad realizará una demostración en vivo de los equipos.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentará este miércoles un nuevo sistema de equipos de análisis forense (UFED), que será utilizado para ampliar la capacidad de las Fuerzas Federales para desbloquear dispositivos móviles en investigaciones criminales de alto impacto.

“Esta inversión refuerza las tareas de investigación criminal, agiliza los procesos judiciales y sustituye equipamientos cuya licencia ya había vencido”, detallaron desde la cartera conducida por Bullrich. La presentación se llevará adelante este miércoles 14 en avenida Gelly y Obes.

El nuevo sistema para desbloquear celulares Durante la actividad, en la que estará presente la ministra, los presentes realizarán una demostración en vivo del funcionamiento de los nuevos dispositivos. En detalle, el UFED buscará simplificar las tareas de investigación que requieran el desbloqueo de celulares para obtener información del caso.

robo-de-celulares.png Según detallaron las autoridades, el nuevo sistema permitirá una ampliación del 150% en la capacidad de desbloqueo y extracción de información de los celulares. Tras la demostración, los equipos serán entregados oficialmente.

