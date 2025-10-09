Grupo Ecipsa entregará un emprendimiento por mes hasta fines de 2025

La empresa finalizará el año entregando más de 500 unidades en distintos proyectos de Argentina y Paraguay.

El edificio MilAires, ubicado en Devoto, es uno de los más importantes de la empresa.

Grupo ECIPSA anunció su ambicioso plan de entregas para lo que resta del año, con el que consolidará su presencia en Argentina y su expansión internacional. La empresa informó que, antes de finalizar el 2025, entregará un proyecto por mes bajo su marca Natania en Salta, Tucumán y Asunción (Paraguay), totalizando más de 500 unidades en manos de sus propietarios durante 2025.

La compañía actualmente posee 22 obras en ejecución en distintas ciudades y continúa trabajando con su plan de inversión en tierras, obras de infraestructura y la entrega de casas y lotes en emprendimientos ya consolidados en Mendoza y San Juan.

Este mes, en la provincia de Salta , Natania 75 será entregado a sus propietarios. Con este edificio de 65 departamentos, locales comerciales y cocheras, la marca consolidará el “distrito Natania” en la ciudad de Salta, donde ya se construyeron otros cuatro edificios y resta uno más por desarrollar.

En noviembre será el turno de Tucumán con la inauguración de Natania 76. Con este nuevo edificio, la empresa superará los seis emprendimientos en altura entregados en la provincia .

Antes de finalizar el año, Grupo ECIPSA coronará el 2025 con la entrega de Natania 85, su primer proyecto en Paraguay donde desembarcó en 2022. Se trata de un edificio con 64 departamentos de 1 y 2 dormitorios, cocheras y exclusivos amenities como piscina y solárium, quincho de uso común con parrilla, área de coworking y juegos para niños. En paralelo, la empresa avanza con su segundo emprendimiento en Asunción, Natania 86, una torre de 31 pisos que contará con más de 300 departamentos y trabaja en el lanzamiento de un loteo en Luque para el desarrollo de casas en un predio de 13 hectáreas que le permitirá diseñar una nueva urbanización .

Con más de 14.000 unidades entregadas y 22 obras en ejecución en distintas ciudades, Grupo ECIPSA continúa creciendo como una opción confiable para quienes buscan acceder a la vivienda propia, gracias a su sistema de financiación y sus soluciones a medida.

Reconocimiento para MilAires

Grupo ECIPSA, la compañía presidida por Jaime Garbarsky, fue reconocida recientemente con el premio “Construir según las reglas” otorgado por la revista especializada Architector. El galardón destaca a los proyectos que combinan innovación, calidad constructiva y compromiso urbano.

En la ceremonia de premiación realizada en la Universidad de Belgrano, Cecilia Bentolila Gerente Corporativo de RRII, Comunicación y Sustentabilidad, recibió en nombre de la compañía el premio por MilAires, el desarrollo con el que ECIPSA desembarcó en CABA, en la categoría Urbanización a Mediana Escala por su propuesta disruptiva y única en el mercado.

Los prestigiosos premios Construir Según las Reglas se entregan hace 28 años y reconocen el trabajo en el sector en diferentes categorías, distinguiendo tanto a grandes profesionales como a proyectos que marcan un cambio en la forma de hacer ciudad. En esta edición se sumó la categoría Urbanización a Mediana Escala, y MilAires fue el proyecto elegido para inaugurarla.

Desde su lanzamiento, MilAires se convirtió rápidamente en un leading case comercial y recibió diferentes reconocimientos por su innovación, calidad, planificación y ejecución, respetando los más altos estándares para mejorar la calidad de vida de sus residentes.

Este premio llega en un momento clave para MilAires, que continúa avanzando con la obra de más de 100.000m2 totales de construcción. Luego de la entrega de 217 unidades realizada en abril de este año, el desarrollo emplazado en Villa Devoto sigue creciendo, hasta completar las más de 800 unidades totales, con su exclusiva gama de amenities y servicios para el día a día de la clase media.