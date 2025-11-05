Hasta cuándo dura el Cyber Monday 2025 y cuáles son los descuentos que se pueden seguir aprovechando

La temporada de ofertas está a punto de terminar: cómo aprovechar descuentos en más de 900 marcas.

Está por finalizar el Cyber Monday 2025 con 900 marcas adheridas.

El Cyber Monday 2025 llegó con más de 900 marcas adheridas , interesantes descuentos y la habitual necesidad de estar alerta para evitar caer en trampas digitales. De la mano de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) y su portal oficial, los compradores aprovechan promociones y rápidos movimientos online.

A su vez, el programa toma mayor relevancia dado que muchas familias y comercios consideran este tipo de eventos como un alivio temporal frente al ajuste de precios generalizado. El evento comercial, que comenzó el lunes 3 de noviembre, se extiende por apenas unos días .

El Cyber Monday es un evento de comercio electrónico que, en su versión argentina, agrupa a cientos de tiendas online ofrecidas mediante el portal oficial y permite a los consumidores acceder a descuentos, cuotas y envíos promocionales por un breve período de tiempo.

En Argentina, está organizado por la CACE y participan marcas de múltiples rubros , como tecnología, indumentaria, hogar y viajes, lo que lo convierte en un motor de ventas digital relevante del año.

Más allá de la rebaja puntual, funciona también como un termómetro de consumo electrónico en un contexto de recesión o ajuste, ya que la cantidad de empresas participantes, el volumen de ofertas publicadas y el comportamiento de los compradores suelen reflejar un poco del pulso de la economía digital argentina.

Hasta cuándo dura el Cyber Monday 2025

La edición 2025 del Cyber Monday en Argentina comenzó el día 3 de noviembre y finalizará hoy, miércoles 5 de noviembre. Durante tres días consecutivos, los consumidores pueden aprovechar de múltiples beneficios.

Durante ese período, las ofertas se publican en el sitio oficial y cada tienda adherida define sus descuentos, modalidades de pago y envío. Es importante tener en cuenta que la duración es limitada y al terminar la jornada del miércoles muchas promociones pierden vigencia o desaparecen.

Sin embargo, hay marcas que continúan con promociones durante algunos días. Esta decisión se verá a través de las páginas oficiales de cada comercio, bajo sus términos y condiciones.

Cómo aprovechar el Cyber Monday y no caer en estafas

Según los especialistas, es recomendable prepararse previamente para el Cyber Monday siguiendo estos consejos:

Ingresar al portal oficial , registrarse con anticipación y revisar qué tiendas participan. Desde ahí se accede al listado completo de marcas adheridas.

Hacer una lista de lo que la persona desea comprar y comparar los precios anteriores con los del portal para reconocer si son ofertas verdaderas.

Registrar cuentas o perfiles en las tiendas adheridas previamente (usuario, contraseña), ya que durante el evento los “carros” rápidos suelen agotarse.

También recomiendan asegurarse de que el sitio de la tienda tenga el candado HTTPS y verificar la URL si corresponde a la tienda oficial. Además, el portal de Defensa del Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires recomienda acceder a las tiendas que participan del evento solo desde el portal oficial.

Algunos expertos también recomiendan hacer capturas de pantalla para tener respaldo en caso de tener que iniciar un reclamo y revisar las condiciones de envío, devolución y garantía.