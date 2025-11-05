"Lux", el nuevo disco de Rosalía se filtró a días de su lanzamiento oficial







La filtración se produce apenas unas horas después de que Spotify activara brevemente la reproducción de "Reliquia", el segundo adelanto del disco.

El nuevo disco de Rosalía fue filtrado días antes de su lanzamiento.

El nuevo disco de Rosalía, "Lux", ha sido filtrado por parte de varias personas en redes sociales, dos días antes de su publicación oficial, el 7 de noviembre.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Aunque desde la discográfica de la artista, Columbia Records, no han explicado el origen, en TikTok una usuaria aseguraba que en una tienda llamada Music Stop, en Bayamón (Puerto Rico) ya estaba a la venta el vinilo.

La filtración se produce apenas unas horas después de que Spotify activara brevemente la reproducción de "Reliquia", el segundo adelanto del disco, que estuvo disponible durante solo unos minutos antes de ser retirado.

Este inesperado movimiento generó una fuerte reacción en redes sociales, alimentando la expectación en torno al álbum y evidenciando una vez más las dificultades de mantener bajo control las estrategias de publicación en la era digital.

Cómo es "Berghain", el primer single del nuevo disco de Rosalía En "Berghain" colabora con la cantante islandesa Björk (ya cantaron juntas "Oral" en 2023) e Yves Tumor, nombre artístico de Sean Bowie, un productor estadounidense de música electrónica experimental; y se usan sus tres idiomas: español, inglés y alemán. El vídeo está firmado por Nicolás Méndez, de la productora audiovisual Canada, que ya firmó "Malamente", uno de los temas del disco "El mal querer" de Rosalía.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/updaterosalia/status/1982842141543194885?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1982842141543194885%7Ctwgr%5E0075a9ef0a5ab735635f7594cc451c1ea4f870a7%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fambito.backend.thinkindot.com%2Fbackend%2Feditor20%2Fphp%2FObjectTinyMCEIframe.php%3Ffield%3DcuerpoclassName%3Dheight%3D600pxmaxheight%3D620minheight%3D400plugings%3D20paste20tdlinkNew20lists20advlist20autoresize20tdparagraph20tdhighlight20tdgrouper20tdembed20tdclipboard20liveblog20tdwordcount20noneditable2020tablewidth%3D600pxtoolbar1%3D20undo20redo2020styleselect2020alignleft20aligncenter20alignright20alignjustify2020bold20italic20removeformat2020backcolor2020bullist2020numlist2020tdlinkNew2020tdparagraph2020tdhighlight2020tdgrouper2020tdembed2020liveblog20wordcount20tableallow_header_formats%3D1allow_inline_formats%3D1ignore_parser%3Dtimestamp%3D17623501816796696&partner=&hide_thread=false “BERGHAIN”, by ROSALÍA featuring Björk and Yves Tumor is now available on all digital platforms. pic.twitter.com/GyEUdHLhKk — ROSALÍA UPDATE (@updaterosalia) October 27, 2025 El título del primer tema de "Lux" hace referencia a la legendaria discoteca de techno en Berlín. Considerada como un templo de la música electrónica y que invita a pensar si es este el estilo del próximo álbum. De hecho, la partitura está escrita en páginas de la editorial alemana G. Henle Verlag. Sin embargo, al menos este tema inicial, no tiene tantas trazas de techno como cabría esperar.

Temas Música