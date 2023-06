"Hay que manejar la coyuntura actual, pero también pensar en el largo plazo"

“Paladini arrancó en 1923, en un lugar muy pequeño. Hoy somos 2.400 de forma directa, pero sigue siendo una empresa 100% una empresa familiar. Con lo bueno y lo difícil que puede ser eso. Somos lideres en Argentina en nuestro rubro y tenemos un compromiso muy fuerte, porque nuestro apellido es nuestra marca. Y ese es un compromiso muy grande. La calidad es una cuestión que no se negocia”, señaló Paladini.

“Creo que es importante tener una visión global. No dejarnos apabullar por la coyuntura, el día a día”, explicó Dip, quien agregó: “Tenemos la característica de ser una empresa pequeña en Argentina, perteneciente a una gran corporación global. No hay que dejarse agobiar, ni dejar que el equipo se hunda en eso. Hay que mantener la mirada en las oportunidades, a dónde queremos ir. De qué manera queremos representar la marca en el país. Acercarnos a nuestros clientes y red de concesionarios. En esta época de volatilidad global y local, en un año de elecciones, hay que mantener la mirada en las oportunidades y hacia dónde queremos ir. También es importante no abrumar a casa matriz con la coyuntura local. Nosotros comunicamos lo que sucede, por ejemplo, con nuevas normativas, pero adaptamos el negocio. Vamos con el problema y la solución a la casa matriz”.

MARTIN GALDEANO.jpg Martín Galdeano, de Ford Argentina. Mariano Fuchila.

En la misma línea, Galdeano contó: “Soy un fanático de entender y analizar la inteligencia emocional de las personas. Sobre todo, en momentos como este. Es construir empatía, saber escuchar a nuestra gente y a los clientes. Interactuar y saber escuchar es clave en un momento de volatilidad. Hay que manejar la coyuntura y pensar en el largo plazo, sino no vas a estar listo para lo que llegue. Tenes que manejar lo que pasa hoy, pero pensando en lo que va a venir. La industria es capital intensivo de largo plazo, por eso hay que construir para adelante. Esos son roles característicos. Esa es la clave. Tenemos 3.500 empleados y, según un estudio, estimamos que generamos entre tres y cuatro veces más de empleos indirectos. Esa cohesión requiere de mucha comprensión, de mucho diálogo”.

En tanto, al analizar esta realidad desde la mirada del sector financiero, Stengel señaló: “Creo que estamos de acuerdo en que tenemos por delante un desafío importante, donde tenemos que arreglar muchos desequilibrios macroeconómicos, pero hay también una serie de motores que se van a encender rápidamente y vamos a poder arrancar. Soy sumamente optimista, una vez que podamos enfrentar como sociedad los problemas que arrastramos hace mucho tiempo. En ese contexto, me parece importante desde el punto de vista de las organizaciones, trabajar conectando los propósitos de nuestros colaboradores con el propósito de nuestras organizaciones. Esa conexión es muy importante, requiere un liderazgo transformador, y sobre todo cercano, empático”.

PABLO PALADINI.jpg José Pablo Paladini, de Paladini. Mariano Fuchila.

Además de analizar el contexto, escuchar a los colaboradores y a los clientes es clave. Aunque, lógicamente, cada industria y cada empresa vive su propia realidad. “En estos momentos la lectura que tenemos es que hay que moverse con calma. No son momentos para hacer cambios drásticos, son momentos para analizar. Nuestra empresa está por cumplir 100 años y hay ejecutivos nuestros retirados que vivieron la guerra de Malvinas. Era otro país, pero también te carga de muchos conocimientos. Y si se pudo salir adelante en ese momento y todo lo que vino después, da tranquilidad. Y esa tranquilidad la da la experiencia de lo que se vivió. Eso ayuda a poder tomar decisiones. Hay una alta probabilidad de que las condiciones del país mejoren”, detalló Paladini.

“Es importante mucha comunicación y transparencia con el equipo”, coincidió Dip, quien resaltó: “Nuestra red de concesionario son nuestros pilares. Es un equipo muy fuerte con mucho compromiso. La transparencia en la comunicación, dónde estamos, qué está pasando, es importante. En poco tiempo las condiciones pueden cambiar mucho. Entonces, esta comunicación, y también la escucha, es clave. Porque baja mucho la incertidumbre: a veces recibimos tanto de lo que ocurre, que cuesta ver dónde estamos parados, ver lo relevante. Poder comunicar abiertamente la situación en la que estamos y las perspectivas, es fundamental. En tiempos de cambio, es clave comunicar de forma abierta y transparente. Y también escuchar para percibir qué está pasando”.

STENGEL.jpg Alejandro Stengel, de Banco Supervielle. Mariano Fuchila.

“La industria automotriz está pasando por un periodo de transformación que nunca habíamos visto. Por eso tenemos que manejar el contexto, pero pensar en el futuro. La transformación de la planta de Pacheco es un ejemplo. La industria invierte para exportar, hay que ser competitivos para colocar productos automotrices en el exterior. Lo primero que hay que hacer es invertir, poner tecnología en los procesos productivos”, remarcó por su parte Galdeano, quien agregó: “Después, hay que ver los marcos regulatorios e impositivos. Porque se compite en Argentina contra otras marcas, pero también con plantas de otros países. En cuanto a la sustentabilidad de la industria, que es el futuro con la electromovilidad, ya probamos autos 100% eléctricos para lanzarlos antes de fin de año. Tenemos vehículos híbridos. Pero se requiere infraestructura en el país”.

Para el sector financiero, la transformación digital es uno de los desafíos actuales. Así lo explicó Stengel: “Hay un contexto desafiante. Tenemos un sistema financiero chico, con poca demanda de crédito desde el sector privado. Tenés una situación con marcos regulatorios restrictivos. Eso claramente es un desafío muy grande y en el cual hay que llevar adelante una transformación. En un contexto de inflación, donde cae la posibilidad de ahorrar dentro del sistema, lo que hay que hacer es centrarse en el cliente y entender esas necesidades. Por eso acercamos el Human Banking, que se basa en ofrecer al cliente lo mejor de la tecnología, sin perder el factor humano. La gente quiere poder elegir en qué momento, dónde y cómo interactúa con un banco. Eso nos llevó también a desarrollar el hub virtual, donde se puede acceder a una atención desde cualquier lado. También fomentamos el segmento empresas, particularmente de pymes, el acceso a mercados de capitales, en 2022 lideramos el segmento de emisión de obligaciones negociables para pymes”.