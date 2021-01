Oportunidades en real estate: espacios pequeños, grandes inversiones

Cuando los grandes jugadores ponen el ojo en un mercado es porque lo tienen bien estudiado. Recientemente Blackstone Real Estate Income Trust Inc. firmó un acuerdo para comprar Simply Self Storage, una compañía de storages, por US $ 1.2 mil millones con una cartera que totaliza unos 750.000 metros cuadrados en Estados Unidos. Y de esta manera, los grandes fondos de inversión desembarcan en la industria del Self Storage atraídos por su alto rendimiento y bajo mantenimiento.