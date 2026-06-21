Una herramienta de última generación te permite supervisar a los animales desde la distancia y facilita las tareas diarias.

La incorporación de nuevas tecnologías en la producción agropecuaria sigue avanzando y ya empieza a modificar ciertas actividades que durante décadas dependieron exclusivamente de la intervención humana. Ahora, la ganadería forma parte de esta transformación con inventos que automatizan procesos del día a día .

Una de las propuestas más llamativas llega desde Nueva Zelanda , uno de los principales productores lácteos del mundo. Se trata de un desarrollo que combina sensores, GPS, análisis de datos y herramientas digitales para supervisar a los animales en tiempo real desde un celular .

La empresa Halter desarrolló unos collares inteligentes que se ponen en el cuello de las vacas y funcionan como un centro de monitoreo permanente . El dispositivo registra movimientos, patrones de comportamiento y distintos indicadores de la salud del animal, para luego procesar esa información mediante algoritmos avanzados y enviarla a una aplicación móvil que los productores pueden consultar desde cualquier lugar y saber en donde se encuentra el ganado.

Uno de los puntos más importantes está en la reproducción , ya que el sistema identifica los períodos de celo y notifica a los responsables del establecimiento para que puedan programar la inseminación en el momento más conveniente. La plataforma también entrega estimaciones de las tasas de embarazo para tomar decisiones más precisas y a mejorar los índices productivos.

El invento vigila la salud del animal de manera permanente, ya que el collar permanece activo las 24 horas del día y detecta alteraciones en los hábitos habituales para encontrar posibles enfermedades de manera temprana. Pero la función que más llama la atención está en el pastoreo autónomo, ya que los ganaderos pueden crear cercas virtuales desde el teléfono y delimitar las zonas por las que el ganado puede desplazarse.

Para lograrlo, el dispositivo emite vibraciones y sonidos que orientan a las vacas hacia un sector determinado. Con el tiempo, el animal aprende progresivamente a interpretar esas señales y a responder a las indicaciones. Si la vaca ignora los avisos sonoros, el collar aplica un pequeño estímulo eléctrico de baja intensidad.

La compañía aclara que su potencia es mucho menor que la de una cerca electrificada convencional y que, con el tiempo, ese mecanismo deja de ser necesario porque el rodeo ya reconoce las instrucciones emitidas por el dispositivo.

Halter Este invento te va a ayudar a controlar tu ganado desde lejos. Gentileza - Halter

Las características de este invento millonario

Halter nació en Nueva Zelanda y ya está pasando por un gran crecimiento económico. La empresa busca una nueva ronda de inversiones que podría elevar su valuación por encima de los u$s2.000 millones. El proyecto se hizo popular porque ofrece varias soluciones dentro de un mismo producto, ya que no solamente supervisa la salud animal, sino que también reorganiza las tareas diarias de los campos.

Los productores pueden establecer áreas específicas de alimentación y descanso desde la aplicación móvil. El sistema calcula incluso la disponibilidad estimada de alimento mediante indicadores expresados en kilos de materia seca por vaca. Además, las programaciones pueden organizarse semanalmente, reduciendo la necesidad de recorrer el terreno varias veces al día.

La plataforma incorpora información complementaria obtenida a partir de imágenes satelitales, datos meteorológicos y recorridos históricos del ganado. Los primeros usuarios que adoptaron esta herramienta reportaron mejoras en tres áreas puntuales: la alimentación de los animales, la fertilidad y la producción de leche, todo sin incrementar la carga laboral.