Inclusión financiera: crearon un sistema de pago que no necesita Internet y son furor

inipay.jpeg

¿Qué los motivó a crearlo?

En diálogo con Ámbito, los jóvenes recordaron que un día “nos encontrábamos tratando de pagar digitalmente en un supermercado chino, y tuvimos que caminar 60 metros con el dueño hasta enganchar señal y procesar una tarjeta de crédito. Nosotros, veníamos de trabajar en el ámbito de IoT con el uso de la radiofrecuencia (LoRaWAN), pero nunca antes se había utilizado esta tecnología para resolver pagos digitales. Es una innovación única en el mundo que ahora está empezando su proceso de patentamiento en USA”.

Yendo por más, también aclaran que “el proyecto apunta a sitios con y sin conectividad. La idea es no dejar a nadie afuera, y los problemas de los comercios no se limitan sólo a la no conectividad. En Latinoamérica las transacciones en efectivo aún representan el 80% del mercado. Para combatir ese flagelo y la informalidad nos propusimos trabajar sobre dos grandes ejes: poner el foco en los comercios y ofrecerles una mejor infraestructura de pagos mediante la innovación y atraer nuevos players al mercado financiero que conozcan los nichos de mercado de cerca. Hoy, ya estamos trabajando con empresas de consumo masivo, y empresas de retail por franquicias”.

Más creaciones

La presentación del auto autónomo no bastó para Alejandro y Enrique que, motivados a seguir innovando, apuntaron a seguir diseñando.

repetto funes.jpeg

“Trabajamos bajo una metodología llamada Diseño de Futuros que nos permite crear escenarios futuros en base a señales disruptivas. A esa visión que nos permite mapear oportunidades y amenazas, le sumamos todo nuestro espíritu emprendedor para ejecutar rápido y barato”, remarcan.

Y agregan: “Siempre buscamos problemas y soluciones de escala global. Nuestra tecnología permite procesar pagos en cualquier momento y lugar. Si bien nuestro foco hoy está en fortalecer la presencia de INI en USA y Latam, también tenemos proyectado ir a África, Asia y Europa en los próximos años. Tenemos una propuesta low cost para mercados maduros, y otra propuesta más integral para mercados emergentes, en donde el componente de conectividad es un claro diferenciador”.

Socios y grandes amigos

La unión hace la fuerza reza un viejo refrán, y ambos lo saben. Se conocieron y decidieron embarcarse en esta aventura que no tiene techo.

“Nos conocimos por amigos emprendedores en común, ambos somos practitioners del Institute for the Future (Palo Alto, California), y fue el proyecto del auto autónomo nuestra primera aventura juntos. Hoy somos socios y grandes amigos”, recuerdan.

Y completan: “Siempre hay tinta en el tintero para seguir creando, pero para un emprendedor el foco es fundamental. Hoy nuestro desafío es hacer que nuestra tecnología sea el puente para incluir a millones de personas y comercios en los beneficios que trae la economía digital”.