Invirtió 178 dólares que le regalaron en su cumpleaños para crear su propia marca y hoy recauda millones

Con visión, esfuerzo y una idea clara, este joven convirtió un regalo de cumpleaños en un negocio que hoy genera millones cada año.

Con solo 15 años, lanzó una marca con propósito y estilo que hoy factura millones y conquista a jóvenes de todo Estados Unidos. Pixabay

Ganar millones antes de cumplir los 20 suena a fantasía, pero no para todos. Mientras muchos adolescentes solo piensan en redes sociales y videojuegos, otros canalizan su energía en proyectos que generan impacto. El caso de un joven de Filadelfia demuestra que una buena idea, sumada a acción y convicción, puede transformarse en un imperio.

Con apenas 15 años, Trey Brown decidió lanzar su propia marca de ropa y fundó Spergo, un emprendimiento con mensajes inspiradores que captó la atención del mercado urbano y se transformó en un ejemplo de superación para miles de jóvenes.

el-joven-logro-captar-la-atencion-de-importantes-inversores-foto-instagram-spergobillionaire-PC632P6 Lo que empezó con unos pocos dólares y una remera se transformó en una marca que mueve millones y marca tendencia en la moda urbana. (Foto: Instagram / spergobillionaire). La historia de Trey Brown, el joven emprendedor Todo comenzó cuando Trey tenía solo 12 años. Inspirado por el oficio de su madre costurera, diseñó una primera tanda de remeras con mensajes que motivaban a los jóvenes de su barrio a creer en ellos mismos con los 178 dólares que le regalaron en su cumpleaños. Con las ganancias de esas ventas, recaudó más de 270 dolares y reinvirtió cada centavo en su sueño.

Su marca Spergo creció con fuerza gracias a prendas como camisetas, buzos, pantalones deportivos y accesorios que combinan estilo con un mensaje positivo. El logo, un león amarillo, representa valores como liderazgo, fuerza y valentía: justo lo que Trey quería contagiar desde el primer día.

El gran salto llegó cuando un barbero local lo conectó con Sean "Diddy" Combs, el famoso rapero. No solo invirtió 25.000 dolares en Spergo, sino que también usó sus redes sociales para darle una vidriera global. Desde entonces, el negocio se disparó y se consolidó como una marca en ascenso dentro de la moda urbana.

Con la ayuda de Shark Tank: el gran crecimiento de Spergo Trey se presentó en el programa Shark Tank y pidió 300.000 dolares por el 10% de su compañía. Daymond John, uno de los tiburones con amplia trayectoria en la industria textil, apostó por él y cerró trato a cambio del 20%. Esta alianza marcó un antes y un después. Con esa inversión, Trey alquiló su primer local, compró maquinaria profesional y expandió su red de proveedores. También impulsó estrategias en redes sociales para que celebridades e influencers usaran sus prendas. La NBA, en especial el equipo Philadelphia 76ers, también lo respaldó, brindándole exposición en eventos deportivos. Hoy Spergo factura más de 2 millones de euros al año, vende en varios locales físicos de Filadelfia y planea expandirse por todo Estados Unidos. Pero más allá de los números, lo que realmente distingue a Trey Brown es su deseo de transformar su comunidad con un mensaje poderoso: se puede salir adelante apostando por uno mismo.

