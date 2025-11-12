Johnny Depp fue declarado "visitante ilustre" en La Plata ante una multitud que lo recibió

El actor y director fue homenajeado en el Palacio Legislativo, donde recibió la llave de la ciudad. Más tarde, brindará una clase magistral abierta al público en el Teatro Municipal Coliseo Podestá.

El actor y director estadounidense Johnny Depp fue declarado este miércoles “visitante ilustre” en la ciudad de La Plata y recibió la llave de la ciudad, previo a brindar una clase magistral abierta al público en el Teatro Municipal Coliseo Podestá. El encuentro, que comenzará a las 19, se realizará en formato de entrevista junto al actor italiano Riccardo Scamarcio.

El protagonista de Los Piratas del Caribe llegó a eso de las 17 al Palacio Municipal de la capital bonaerense, donde fue recibido en el Salón Dorado por el intendente Julio Alak, quien le entregó la distinción. Del evento también participó Scamarcio, protagonista de la nueva película.

“Estamos todos muy felices, emocionados y profundamente conmovidos”, aseguró el intendente, quien declaró la visita “como motivo de orgullo para esta capital bonaerense ” y destacó: “Tenemos en La Plata a dos artistas universales con enorme prestigio y lo valoramos especialmente porque esta ciudad ha sido constructora de talentos culturales”.

“La Plata nació de un acto cultural, como un libro de Julio Verne ”, agregó Alak, al tiempo que manifestó: “Desde entonces, es una creación nacida del pensamiento, el arte y la arquitectura; aquí se formaron miles de artistas; por eso la visita de un artista de reconocimiento universal como Depp nos honra, inspira y emociona”.

Luego, Depp salió junto al mandatario platense al balcón, donde una multitud lo recibió a los gritos. Allí, se le acercó un micrófono y algo tímido y entre risas dijo: "Lo siento, i don't speak spanish".

Luego, continuó hablándole a la gente que se agolpó fuera del Palacio Municipal: "Son increíbles. Estoy en shock, pero aprecio mucho su amor y apoyo. Los bendigo a todos, me salvaron la vida".

"Gracias a todos, me llena de humildad su cariño y es un momento que atesoraré por siempre", concluyó. Las actividades de Depp en tierras platense incluirán una recorrida por el Pasaje Dardo Rocha y una masterclass en el Teatro Coliseo Podestá.

Johnny Depp La Plata Alak (1) Johnny Depp fue recibido por una multitud en La Plata.

El actor se encuentra en el país para promocionar su más reciente proyecto como director, “Modigliani, tres días en Montparnasse”, una película que marca su vuelta detrás de cámara después de más de dos décadas. La avant premiere del film se realizó el martes 11 de noviembre en el Cinemark de Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires, con la presencia de parte del elenco y del propio Depp. La película llegará a las salas de todo el país el 13 de noviembre, distribuida exclusivamente en cines.

Wanda Nara se sacó una foto con Johnny Depp en medio del conflicto con Mauro Icardi

Wanda Nara se sacó una foto con Johnny Depp, en medio de su conflicto con Mauro Icardi. El encuentro se produjo este martes durante una visita del actor de Hollywood y pocos minutos de publicar las sorpresivas imágenes, la conductora de Masterchef las borró de su cuenta en Instagram para luego volver a publicarlas.

Las imágenes generaron una inmediata revolución en redes sociales. En cuestión de minutos, el posteo acumuló más de 26 mil “likes" y cientos de comentarios. Sin embargo, la mediática decidió borrar las fotos poco después de publicarlas, aunque finalmente las volvió a subir con un mensaje en inglés que dice: “Gracias por tus cálidas palabras”.

Para los usuarios, el encuentro no fue un detalle menor. Mauro Icardi, actual delantero del Galatasaray y expareja de Nara, ha manifestado en varias oportunidades su admiración por Depp, especialmente tras el mediático juicio del actor contra su exesposa Amber Heard, trazando paralelismos con su propia separación con la mediática.

upscalemedia-transformed Wanda Nara y Johnny Depp juntos en una foto que revolucionó las redes sociales.

Por eso, las redes interpretaron el gesto de Wanda como una nueva provocación, y los comentarios no tardaron en reflejarlo: “Siempre un paso adelante”, “El real tic-tac” o “Hermosa mojada de oreja”, fueron algunos de los mensajes más destacados.

La separación de Wanda e Icardi llegó a la Justicia luego de que la conductora denunciara al delantero de por "violencia de género y amenazas". El jugador negó las acusaciones y comparó esta situación con el juicio mediático que le ganó Johnny Depp a su expareja Amber Heard.

Incluso, publicó numerosas imágenes de Depp e incluso compartió en Instagram una foto suya con el siguiente comentario: "'No se trata de limpiar mi nombre, se trata de defender a las personas que creen en mí' Johnny Deep (sic)".