La clave del éxito según Warren Buffett pasa por este hábito muy simple

Bajo el concepto de inversión en valor (comprar empresas maravillosas a un precio justo y empresas no justas a un precio maravilloso), se convirtió en uno de los los hombres más ricos del mundo .

Warren Buffett: la fórmula del éxito con un hábito muy sencillo

Una de las frases más conocidas de Buffett es “la diferencia entre gente exitosa y gente muy exitosa es que la gente verdaderamente exitosa dice “no” a casi todo”.

Hace algún tiempo, Bill Murphy Jr., columnista de Inc., una revista de negocios, se preguntó si Buffett realmente aplicara esta fórmula.

Para demostrarlo, estudió decenas de cartas anuales enviadas por Buffett a los accionistas de Berkshire Hathaway. De esta manera, hizo un lista de situaciones en las que el inversor dijo “no”. Veamos:

1) No importa lo tentador que sea, Buffet siempre dice “no” a la adquisición de una empresa si la gestión no está consolidada. “De vez en cuando podremos comprar el 100% de las empresas que cumplan con nuestros estándares. “Nunca esperamos dirigir estas empresas, pero sí esperamos obtener beneficios de ellas”.

2) Dice “no” a prestar mucha atención a las fluctuaciones anuales. “Nunca nos tomamos muy en serio la cifra de un año. Después de todo, ¿por qué el tiempo necesario para que un planeta orbite alrededor del Sol debería sincronizarse exactamente con el tiempo necesario para que las acciones empresariales den frutos? En cambio, recomendamos no menos de cinco años como medida aproximada de los resultados económicos”.

3) Dice “no” a “confiar, pero verificar”. “Cuando compramos el 90% de Nebraska Furniture Mart, la empresa nunca había tenido una auditoría y no la solicitamos. No inventariamos ni verificamos las cuentas por cobrar y no verificamos los títulos de propiedad. Le dimos a la señora B un cheque por 55 millones y ella nos dio su palabra. Eso hizo que el intercambio fuera parejo”.

4) Él siempre afirmó “no” a las industrias moribundas. “Aunque mejoró mucho, el negocio textil (al que se dedica Berkshire Hathaway) nunca llegó a ser una buena fuente de ingresos, ni siquiera en los repuntes cíclicos”.

5) Dice “no” a correr grandes riesgos. “Un propietario debe sopesar el potencial alcista con el riesgo a la baja; un tenedor de opciones no tiene ningún riesgo de caída. “Estaré encantado de aceptar un billete de lotería como regalo, pero nunca lo compraré”.

6) Dice “no” a las predicciones a corto plazo. “Las acciones ordinarias, por supuesto, son las más divertidas. Pero no tenemos idea (y nunca la hemos tenido) de si el mercado subirá, bajará o se moverá lateralmente en el futuro a corto o medio plazo”.

7) Dice “no” a las gangas. “Mi primer error, por supuesto, fue comprar Berkshire Hathaway. Aunque sabía que su negocio era sombrío, estuve tentado de comprarlo porque el precio parecía barato. En un negocio difícil, en cuanto se soluciona un problema, surge otro porque nunca hay una sola cucaracha en la cocina”.

8) Dice “no” a los buenos negocios con mala gente. “Aprendí a hacer negocios sólo con personas que me agradan, en las que confío y que admiro. “Nunca hemos conseguido hacer un buen negocio con una mala persona”.

9) Dice “no” a la idea de jubilarse. “Dadas las estrellas gerenciales que tenemos en nuestras unidades operativas, el desempeño de Berkshire no se ve afectado si Charlie (por el vicepresidente Munger) o yo nos retiramos de vez en cuando. Pero Berkshire es mi primer amor y nunca se desvanecerá. El año pasado, en la Escuela de Negocios de Harvard, un estudiante me preguntó cuándo planeaba jubilarme y respondí: “Unos cinco o diez años después de mi muerte”.

10) Dice “no” a mentirte a ti mismo. “Los gerentes que piensan en cuestiones contables nunca deben olvidar uno de los acertijos favoritos de Abraham Lincoln: “¿Cuántas patas tiene un perro si a su cola se le llama pata?” La respuesta: “Cuatro, porque llamar pata a una cola no la convierte en pata”.

11) Dice “no” a quedarte sin efectivo. “Teníamos más de 15.000 millones de dólares en efectivo. Pero es mejor tener el dinero haciendo un agujero en el bolsillo de Berkshire que descansando cómodamente en el de otra persona. “Nunca me arriesgaré a quedarme sin efectivo”.

12) Dice que “no” cuando estás tentado a mentirte a ti mismo. “Periódicamente, los mercados financieros se divorciarán de la realidad: puedes contar con ello… Nuestra sugerencia: sea cual sea tu línea, nunca olvides que 2+2 siempre será igual a 4. Y cuando alguien te diga lo anticuadas que son esas matemáticas, cierra los ojos. Tomate unas vacaciones y regresa dentro de unos años para comprar acciones a precios baratos”.

Por el contrario, Buffett nunca dice “no” a comprar buenas empresas... “Nuestra discusión será confidencial". “Nunca perderemos el apetito por comprar empresas con buena economía y excelente gestión”.