La historia del taxista que con 14 nietos a cargo recibió una transferencia millonaria por error y cambió por completo su vida

dolares-20220720-1389458.jpg Recibió 27 millones de dólares por error en una transferencia bancaria que cambió su vida.

Qué pasó con Antonio Pereira do Nascimento, el taxista que recibió por error más de 20 millones de dólares

Antonio, un hombre trabajador de clase humilde con 14 nietos, se encontró con una fortuna inesperada en su cuenta bancaria: más de 20 millones de dólares. "Nunca he visto un dinero así en mi vida y nunca podré conseguirlo en mi vida, solo si gano la (lotería) Mega-Sena, y yo no juego. Así que es difícil", contó el taxista. Sin embargo, aunque la tentación podría haber sido enorme, no dudó en contactar al banco para devolver el dinero, sabiendo que se trataba de un error. "No pensé ni por un segundo en hacer el mal, soy una persona muy honesta, solo quiero lo que es mío", señalo.