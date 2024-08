De multimillonario a donar gran parte de su fortuna y convertirse en "homeless": la historia de Nicolas Berggruen

De alguna manera, Nicolas siempre fue un distinto. En su adolescencia, fue expulsado del internado suizo Le Rosey, quizá el más elitista del mundo, por negarse a hablar en inglés. Decía que era el idioma del imperialismo. Terminaron expulsándolo por sedición. A los 14, su padre lo mandó a un monasterio al cuidado de jesuitas en Cadaqués con la intención de “enderezarlo.

Sus intereses y su olfato, sin embargo, estaban puestos en los negocios. Su padre le dio entonces un préstamo de US$250 mil, y comenzó a probar suerte en acciones y bonos. Como inversionista, compró propiedades en Manhattan en la década de 1980, cuando el mercado inmobiliario parecía destruido, y también edificios en Berlín.

Pero es ecléctico: entre sus activos se cuentan, por ejemplo, campos de arroz en Camboya. En 1984 fundó Berggruen Holdings, un fondo que hace inversiones en cientos de empresas, entre las que se cuentan Burger King y los grandes almacenes alemanes Karstadt, a los que adquirió por el simbólico precio de un euro. Pero, a medida que crecía su fortuna, se decepcionó con lo que podía comprar: se sentía atado, poseído por sus propias posesiones. Descubrió que no quería depender, en lo personal, de las cosas materiales.

Berggruen tiene predilección por las empresas en peligro y las inversiones filantrópicas. Como cuando salvó al grupo de medios español Prisa, dueño del diario El País, en 2010, y se puso a la vanguardia entre los magnates que invirtieron en la industria gráfica. Tres años después, el fundador de Amazon, Jeff Bezos, siguió sus pasos y compró The Washington Post y, en 2015, el mexicano Carlos Slim se convirtió en el principal accionista de The New York Times. El financista asegura que, cuando algo lo aburre, se lo saca de encima y busca un nuevo interés que lo gratifique.

Ahora tiene otro objetivo en la vida: salvar a la democracia, en particular en Europa, para lo que ha creó un ‘Consejo para el futuro de Europa’, y un think tank, el Nicolas Berggruen Institute, que estudia los modelos de gobierno más eficientes a nivel global. Algo así como su propio G20, del que participan ex mandatarios de todo el mundo y periodistas como la fundadora del Huffington Post, Ariana Huffington, que se han reunido en cumbres anuales con el presidente chino Xi Jinping.

Berggruen ha cosechado más elogios que detractores. Cada año organiza una fiesta la noche anterior a la entrega de los Oscars en el mítico Hotel Chateau Marmont de Los Ángeles, en honor a las celebridades de Hollywood y otras personalidades que le han dado su apoyo. Olivia Wilde, Leonardo Di Caprio, Woody Harrelson y Paris Hilton son algunos de sus invitados frecuentes.

Además, junto a Bill Gates, Warren Buffet, Ted Turner y otros multimillonarios, forma parte de la iniciativa Giving Pledges, por la que se proponen “devolverle a la sociedad” lo que consideran que les fue dado, con la donación de parte de sus fortunas. De hecho, en más de una ocasión, Berggruen declaró públicamente su intención de legar toda su fortuna a obras de caridad y su colección de arte a distintos museos una vez que muera.