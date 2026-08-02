De cuánto es la fortuna de Megan Fox, la actriz que se volvió un ícono de la cultura pop

La actriz que se transformó en un ícono de la cultura pop, forjó un patrimonio millonario a lo largo de su carrera.

Pocas actrices lograron convertirse en un fenómeno global tan rápido como Megan Fox . Su imagen trascendió la pantalla grande y la transformó en una de las figuras más reconocidas de Hollywood durante la segunda mitad de los años 2000, con una carrera que también se reflejó en una importante fortuna de millones .

Aunque su presencia en el cine tuvo etapas de mayor y menor exposición, la actriz estadounidense mantuvo una fuerte influencia dentro de la cultura pop . Sus participaciones en franquicias de gran presupuesto, campañas publicitarias y proyectos televisivos le permitieron sostener un perfil vigente durante más de dos décadas.

Además de continuar vinculada a la industria audiovisual, Fox también es seguida por millones de personas en redes sociales y suele ocupar un lugar destacado en la agenda del entretenimiento. Sin embargo, su patrimonio es menor al que muchas personas imaginan para una estrella de su nivel de popularidad.

La actriz alcanzó la fama mundial tras participar en una franquicia que superó los u$s1.500 millones de recaudación entre sus dos primeras entregas.

Megan Denise Fox nació el 16 de mayo de 1986 en Oak Ridge, Tennessee. Desde pequeña tomó clases de danza y actuación, y durante la adolescencia comenzó a participar en concursos de modelaje. Con apenas 17 años se mudó a Los Ángeles para buscar oportunidades en la industria del entretenimiento.

Sus primeros trabajos llegaron con pequeños papeles en televisión y en películas como Holiday in the Sun y Confessions of a Teenage Drama Queen. Sin embargo, el gran salto ocurrió en 2007 , cuando fue elegida para interpretar a Mikaela Banes en Transformers , dirigida por Michael Bay.

La película se convirtió en un verdadero fenómeno internacional al superar los u$s700 millones de recaudación en todo el mundo. Dos años más tarde repitió el personaje en Transformers: Revenge of the Fallen, que volvió a romper las expectativas comerciales con una taquilla superior a los u$s830 millones.

Ese éxito la posicionó como una de las actrices más buscadas de Hollywood. Al mismo tiempo protagonizó Jennifer's Body, una producción que recibió críticas divididas en su estreno, pero que con el paso de los años fue revalorizada hasta convertirse en una película de culto.

Además de la actuación, realizó campañas de moda e invirtió en propiedades de alto valor en California. Instagram Megan Fox

Durante esa etapa también protagonizó campañas publicitarias para marcas internacionales y apareció con frecuencia en las portadas de revistas especializadas, consolidando una imagen que excedía el ámbito cinematográfico.

Una nueva etapa en su carrera: los proyectos luego de Transformers

Tras su salida de la franquicia Transformers, Fox buscó diversificar los personajes que interpretaba. Participó en películas como Jonah Hex, Friends with Kids y This Is 40, además de realizar apariciones en series de televisión.

Uno de sus regresos más importantes al cine comercial ocurrió en 2014, cuando interpretó a April O'Neil en Teenage Mutant Ninja Turtles. La película volvió a ubicarla dentro de una producción de gran presupuesto y permitió que una nueva generación de espectadores la conociera. Más tarde regresó para la secuela de la saga.

En los últimos años eligió proyectos de menor escala, especialmente dentro del thriller y el cine independiente. Producciones como Till Death y Johnny & Clyde mostraron una faceta diferente de su carrera, con personajes alejados del perfil que la hizo famosa en sus comienzos.

Su recorrido también estuvo marcado por pausas profesionales para priorizar aspectos personales y familiares. La propia actriz expresó en distintas entrevistas que nunca sintió la necesidad de trabajar de manera permanente y que buscó equilibrar la vida privada con su actividad artística.

Las películas de la saga Transformers recaudaron más de US$ 1.500 millones en la taquilla mundial. Instagram Megan Fox

El patrimonio de Megan Fox

La fortuna de Megan Fox se estima en alrededor de u$s8 millones. Gran parte de ese patrimonio proviene de sus trabajos en el cine. Para la primera entrega de Transformers habría recibido u$s100.000, mientras que por la segunda película su remuneración ascendió a u$s800.000, con la posibilidad de obtener ingresos adicionales vinculados al desempeño comercial del filme.

A esos ingresos se sumaron contratos publicitarios, trabajos como modelo y operaciones inmobiliarias. Junto con su entonces esposo, Brian Austin Green, compró y vendió varias propiedades en California. Entre ellas figura una residencia en Los Feliz adquirida por u$s2,95 millones y vendida posteriormente por u$s3,75 millones. También protagonizó un conocido conflicto judicial relacionado con una vivienda en Malibu adquirida por u$s3,3 millones, que finalmente fue vendida en 2023 por u$s4,525 millones.