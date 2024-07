La millonaria venta de George Clooney por una bebida alcohólica que creó junto a sus amigos: en cuánto aumentó su fortuna

Casamigos, la compañía de tequila que fundó George Clooney

Según calculó Forbes, la venta lo convirtió en el actor con más ganancias del año 2018. "Si hace cuatro años nos hubieran preguntado si teníamos una empresa de tequila de mil millones de dólares, no creo que hubiéramos dicho que sí", aseguró en su momento Clooney, luego de cerrar el trato. A pesar de la transacción, el actor dejó en claro que seguirían siendo parte de Casamigos.

George Clooney.jpeg George Clooney fundó la compañía con Rande Gerber y Mike Meldman en 2013.

La idea inicial de la fundación de esta marca fue de Clooney y su amigo Rande Gerber cuando se encontraban en México. A ellos se sumó Mike Meldman, aportando un porcentaje para concretar el nacimiento de la marca en 2013.

"Clooney no necesita el dinero, yo no lo necesitaba, Mike no lo necesitaba, no era la razón para lanzar un tequila. Queríamos que todos pudieran beberlo y no ser exclusivos", señaló Gerber, quien ya se desempeñaba en el mundo de las bebidas como dueño de bares.

Los múltiples negocios de George Clooney

Más allá de su rol como actor en películas y series de Hollywood, George Clooney demuestra ser un gran empresario. En los últimos años, logró ganar varios millones de dólares con trabajos y emprendimientos que no se asocian directamente con Hollywood.

Desde 2006, Clooney fue la cara oficial y portavoz de la marca Nespresso, dedicada a la producción y venta de máquinas para hacer café. Gracias a su participación en eventos y numerosos anuncios publicitarios, se calcula que recibió alrededor de u$s40 millones en los últimos años.

El actor también destinó grandes sumas de dinero a inversiones en bienes raíces en diferentes lugares del mundo, incluyendo una villa en el lago Como, Italia, y una casa en Los Ángeles.

Clooney también participó de causas con fines sociales. Como activista, fue uno de los impulsores del "Satellite Sentinel Project", que se estableció con el objetivo de monitorear la situación en Sudán del Sur a través de imágenes satelitales. Esta iniciativa fue concebida durante una visita al país y contó con el apoyo de diversas organizaciones, incluidas Google y varias agencias de la ONU.