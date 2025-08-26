La multimillonaria fortuna que heredó la esposa de Charlie Chaplin y que tuvo que buscar en el jardín de su casa







El famoso actor acumuló una gran fortuna debido a su éxito cinematográfico, pero debido a su exilio debió enterrarlo en un lugar seguro.

Charles Chaplin, el actor que se volvió millonario gracias a sus éxitos en el cine.

Charles Chaplin acumuló una gran fortuna a lo largo de su carrera cinematográfica. Su éxito como actor, director y productor le permitió negociar contratos ventajosos y fundar su propia compañía, United Artists, en 1919. Esta independencia le dio control total sobre sus proyectos y sus ingresos, lo que contribuyó a su patrimonio estimado en más de 500 millones de dólares actuales.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Chaplin comenzó su carrera en el cine en 1914 y rápidamente alcanzó fama internacional con su personaje del Vagabundo. Para 1918, firmó un contrato por un millón de dólares por ocho películas, una suma excepcional para la época. Sus películas, como "La fiebre del oro" en 1925 y "El gran dictador" en 1940, hicieron que marcaran su posición en la industria y su fortuna personal.

Charles Chaplin.jpg La carrera de Chaplin que lo hizo millonario Chaplin nació en Londres en 1889 y comenzó su carrera en el espectáculo a temprana edad. En 1914, debutó en el cine con "Making a Living" y, en menos de un año, su personaje del Vagabundo lo convirtió en una estrella. Sus contratos con estudios como Essanay y First National le reportaron ingresos millonarios. En 1919, cofundó United Artists, lo que le permitió mantener el control creativo y financiero sobre sus películas.

A lo largo de su carrera, Chaplin dirigió, produjo y protagonizó 11 largometrajes, incluyendo "Luces de la ciudad" y "Tiempos modernos". Su influencia en el cine fue tal que la revista TIME lo nombró una de las 100 personas más importantes del siglo XX. Sin embargo, su vida personal estuvo marcada por controversias, incluyendo cuatro matrimonios y problemas legales durante la era McCarthy, que lo llevaron al exilio en Suiza.

La fortuna que Chaplin le dejó a su esposa enterrada en el jardín En 1952, Chaplin enfrentó la posibilidad de perder acceso a sus fondos en Estados Unidos debido a su exilio. Para proteger su fortuna, incluyó a su esposa, Oona O'Neill, como avalista en sus cuentas y enterró parte de su dinero en el jardín de su casa en Beverly Hills. Oona recuperó el dinero, lo convirtió en billetes de alta denominación y lo trasladó a Europa oculto en su abrigo.

A su muerte en 1977, Chaplin dejó a Oona al menos 100 millones de dólares, equivalentes a aproximadamente 533 millones de dólares actuales. Su legado incluye no solo una fortuna considerable, sino también un impacto duradero en la industria cinematográfica.

Temas Millones