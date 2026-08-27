La NBA destronó a la MLB y ya es la segunda liga más rica del mundo

La competencia de básquetbol facturará u$s14.300 millones esta temporada, un 14% más que el año pasado. El salto se explica en gran parte por los nuevos derechos audiovisuales y empuja también el salario de sus figuras.

La NBA es, sin duda, la liga más disruptiva del deporte mundial.

La National Basketball Association (NBA) superó a la Major League Baseball (MLB) en ingresos por primera vez en la historia, situándose como la segunda mayor liga del planeta en cuanto a negocio, según datos recopilados por la consultora Sports Value.

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La NBA es, sin duda, la liga más disruptiva del deporte mundial y la que mejor ha sabido desarrollar el valor de sus estrellas y expandirse hacia nuevos mercados a escala global.

La competencia registró un crecimiento del 14% en su facturación, que pasó de u$s12.500 millones la temporada pasada a u$s14.300 millones en la actual. La consultora señala al nuevo contrato de derechos audiovisuales, valuado en u$s76.000 millones durante once años, como una de las principales razones de este significativo aumento. A eso se suman u$s4.000 millones en ingresos de "gameday" y u$s1.900 millones en patrocinios.

La NBA superó así a la MLB, cuyos ingresos se mantienen prácticamente estancados. La liga de béisbol facturó u$s11.300 millones el año pasado y se espera que alcance los u$s11.800 millones esta temporada. En este caso, los derechos audiovisuales aportan u$s4.000 millones anuales, con un importante contrato firmado con ESPN, Netflix y NBC por u$s800 millones al año hasta 2028. A esto se agregan u$s4.200 millones de "gameday" y u$s1.400 millones en patrocinios.

Este fuerte incremento de la facturación también impacta sobre el salary cap , el monto máximo que cada equipo puede destinar al pago de salarios de sus jugadores, que seguirá en aumento y permitirá a las franquicias contar con mayor capacidad para invertir en estrellas.

El salary cap actual es de u$s154 millones por equipo y aumentará a u$s170 millones esta temporada, con una proyección que lo ubica por encima de los u$s226 millones en 2029-2030.

En paralelo, el salario máximo permitido para los jugadores de élite se sitúa actualmente en u$s62,6 millones anuales. Uno de los casos más destacados es el de Stephen Curry, de los Golden State Warriors.

Hacia el final de la década, ese contrato Supermax estándar, destinado a jugadores veteranos de élite, superará los u$s80 millones anuales.

En tanto, la NFL se mantiene como líder entre las grandes ligas estadounidenses y se estima que cerrará esta temporada con ingresos récord de u$s23.000 millones. La cifra estará impulsada principalmente por su contrato de derechos de transmisión, que supera los u$s14.000 millones anuales, además de u$s3.900 millones de "gameday" y u$s2.700 millones en patrocinios.

En cuarta posición se ubica la National Hockey League (NHL), que superó los u$s7.000 millones de facturación. La venta de derechos audiovisuales representa algo más de u$s1.000 millones anuales, mientras que los ingresos de "gameday" alcanzan los u$s3.200 millones y los patrocinios, u$s1.400 millones.

La importancia del broadcasting también quedó reflejada en abril, cuando la NHL colocó sus derechos audiovisuales en Canadá por u$s7.700 millones. Los números de la competición de hockey también representan una buena noticia para los jugadores, que se benefician del sistema de reparto de ingresos 50-50. Por este mecanismo, recibirán aproximadamente u$s170 millones en compensación adicional durante la temporada 2025-2026.

Finalmente, la Major League Soccer (MLS) alcanzó ingresos de u$s2.300 millones. Por líneas de negocio, el broadcasting aportó u$s400 millones anuales, mientras que el "gameday" generó u$s900 millones y los patrocinios, otros u$s700 millones.

En definitiva, las cinco grandes ligas de Estados Unidos, conocidas como BIG 5, generarán esta temporada más de u$s58.000 millones.