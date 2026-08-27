La National Basketball Association (NBA) superó a la Major League Baseball (MLB) en ingresos por primera vez en la historia, situándose como la segunda mayor liga del planeta en cuanto a negocio, según datos recopilados por la consultora Sports Value.
- ámbito
- Negocios
La NBA destronó a la MLB y ya es la segunda liga más rica del mundo
La competencia de básquetbol facturará u$s14.300 millones esta temporada, un 14% más que el año pasado. El salto se explica en gran parte por los nuevos derechos audiovisuales y empuja también el salario de sus figuras.
-
El invento que revoluciona el básquet: un proyector inteligente que puede reemplazar a los entrenadores
-
Del básquet al fútbol: cuánto ganó LeBron James gracias a su jugada financiera con el Liverpool
La NBA es, sin duda, la liga más disruptiva del deporte mundial y la que mejor ha sabido desarrollar el valor de sus estrellas y expandirse hacia nuevos mercados a escala global.
La competencia registró un crecimiento del 14% en su facturación, que pasó de u$s12.500 millones la temporada pasada a u$s14.300 millones en la actual. La consultora señala al nuevo contrato de derechos audiovisuales, valuado en u$s76.000 millones durante once años, como una de las principales razones de este significativo aumento. A eso se suman u$s4.000 millones en ingresos de "gameday" y u$s1.900 millones en patrocinios.
La NBA superó así a la MLB, cuyos ingresos se mantienen prácticamente estancados. La liga de béisbol facturó u$s11.300 millones el año pasado y se espera que alcance los u$s11.800 millones esta temporada. En este caso, los derechos audiovisuales aportan u$s4.000 millones anuales, con un importante contrato firmado con ESPN, Netflix y NBC por u$s800 millones al año hasta 2028. A esto se agregan u$s4.200 millones de "gameday" y u$s1.400 millones en patrocinios.
Este fuerte incremento de la facturación también impacta sobre el salary cap, el monto máximo que cada equipo puede destinar al pago de salarios de sus jugadores, que seguirá en aumento y permitirá a las franquicias contar con mayor capacidad para invertir en estrellas.
El salary cap actual es de u$s154 millones por equipo y aumentará a u$s170 millones esta temporada, con una proyección que lo ubica por encima de los u$s226 millones en 2029-2030.
En paralelo, el salario máximo permitido para los jugadores de élite se sitúa actualmente en u$s62,6 millones anuales. Uno de los casos más destacados es el de Stephen Curry, de los Golden State Warriors.
Hacia el final de la década, ese contrato Supermax estándar, destinado a jugadores veteranos de élite, superará los u$s80 millones anuales.
En tanto, la NFL se mantiene como líder entre las grandes ligas estadounidenses y se estima que cerrará esta temporada con ingresos récord de u$s23.000 millones. La cifra estará impulsada principalmente por su contrato de derechos de transmisión, que supera los u$s14.000 millones anuales, además de u$s3.900 millones de "gameday" y u$s2.700 millones en patrocinios.
En cuarta posición se ubica la National Hockey League (NHL), que superó los u$s7.000 millones de facturación. La venta de derechos audiovisuales representa algo más de u$s1.000 millones anuales, mientras que los ingresos de "gameday" alcanzan los u$s3.200 millones y los patrocinios, u$s1.400 millones.
La importancia del broadcasting también quedó reflejada en abril, cuando la NHL colocó sus derechos audiovisuales en Canadá por u$s7.700 millones. Los números de la competición de hockey también representan una buena noticia para los jugadores, que se benefician del sistema de reparto de ingresos 50-50. Por este mecanismo, recibirán aproximadamente u$s170 millones en compensación adicional durante la temporada 2025-2026.
Finalmente, la Major League Soccer (MLS) alcanzó ingresos de u$s2.300 millones. Por líneas de negocio, el broadcasting aportó u$s400 millones anuales, mientras que el "gameday" generó u$s900 millones y los patrocinios, otros u$s700 millones.
En definitiva, las cinco grandes ligas de Estados Unidos, conocidas como BIG 5, generarán esta temporada más de u$s58.000 millones.