La NBA enciende la puja por Las Vegas: un megaproyecto récord de hasta u$s13.000 millones + Agregar ámbito en









Tres consorcios finalistas compiten por la nueva franquicia y la edificación de un pabellón propio, en una operación estratégica que ampliará la liga a 32 equipos y superará la histórica valoración de u$s12.500 millones de los Lakers.

La NBA está a punto de elegir al propietario de su futura franquicia de Las Vegas, en una operación que puede convertirse en la más cara de la historia del deporte estadounidense. ámbito.com

La NBA se encuentra en la antesala de una decisión histórica tras seleccionar a tres candidaturas finalistas para adquirir la nueva franquicia de expansión en Las Vegas. La operación, que engloba tanto los derechos de la franquicia como la edificación de un pabellón de última generación, alcanza una valoración récord de entre u$s12.000 y u$s13.000 millones. De consolidarse en la parte alta del rango (u$s13.000 millones), la transacción superará los u$s12.500 millones en los que fueron valorados recientemente Los Angeles Lakers, estableciendo el hito económico más alto en la historia del deporte profesional estadounidense.

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Entre los aspirantes que continúan en la carrera destaca la propuesta del matrimonio formado por Bill Laurie, expropietario de los St. Louis Blues de la NHL, y Nancy Walton Laurie, heredera del imperio Walmart con un patrimonio familiar estimado en u$s17.000 millones de dólares. Compite frente a ellos el consorcio integrado por el empresario canadiense Steve Apostolopoulos y Marc Lasry, ex copropietario de los Milwaukee Bucks. El tercer grupo en discordia, denominado Las Vegas Jacks, une las fuerzas de Bill Foley, dueño de los Vegas Golden Knights de la NHL y del AFC Bournemouth, con Jerry Colangelo, histórico expropietario de los Phoenix Suns, acompañados por figuras estratégicas como David Levy, Vinny Del Negro y Jay Williams.

El factor de la infraestructura resulta determinante en el volumen financiero de la propuesta. A diferencia de Seattle -el otro mercado de expansión elegido y que ya dispone del Climate Pledge Arena listo para competir- Las Vegas requiere la construcción de un recinto deportivo propio. Si bien el T-Mobile Arena se contempla como alternativa provisional, la liga considera indispensable la edificación de una nueva arena para cumplir con los estándares normativos de la NBA, lo que incrementa notablemente la inversión total.

La liga tiene previsto anunciar al consorcio ganador de forma inminente para completar la aprobación formal antes de que finalice el año. Si los plazos se cumplen, el debut oficial de las dos nuevas plazas para la temporada 2028-2029 elevará el campeonato de 30 a 32 franquicias, firmando el mayor movimiento de expansión de la NBA desde la llegada de los Charlotte Bobcats en 2004.