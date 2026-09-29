LeBron dispara el negocio: los 76ers firman un patrocinio de camiseta por más de u$s10 millones anuales

Philadelphia 76ers aprovechó el impacto comercial de la llegada de LeBron James y cerró un acuerdo multianual con Bloom Energy para el parche de su camiseta. El contrato supera los U$S10 millones por temporada y se ubica entre los más importantes de la NBA.

Los Philadelphia 76ers aprovechan el efecto del fichaje de LeBron James para vender el parche de la camiseta en u$s10 millones por temporada.

La llegada de LeBron James a los Philadelphia 76ers ya empieza a traducirse en millones fuera de la cancha. La franquicia de la NBA cerró un acuerdo multianual con Bloom Energy para convertirse en el nuevo patrocinador del parche de su camiseta, en un contrato que supera los u$s10 millones anuales y que se ubica entre los más lucrativos de la liga.

El acuerdo también incluye a los Delaware Blue Coats , filial de los 76ers en la NBA G League, que llevará el logotipo de Bloom Energy en sus camisetas. Además, ambas organizaciones anunciaron una inversión comunitaria de siete cifras en la región de Greater Philadelphia y Delaware.

El desembarco de Bloom se produce en un momento de fuerte expectativa alrededor de los 76ers. La franquicia sorprendió al mercado hace dos meses al incorporar a LeBron James como agente libre mediante un contrato de dos años por U$S8 millones, superando el interés de Miami Heat, Cleveland Cavaliers y otros equipos.

El efecto fue inmediato en el negocio de la franquicia. Según Tad Brown, CEO de Harris Blitzer Sports & Entertainment (HBSE) y de los 76ers, las conversaciones con Bloom comenzaron aproximadamente al mismo tiempo que se concretó la llegada de James. El ejecutivo reconoció que el fichaje del máximo anotador histórico de la NBA le dio a la organización "un gran impulso" desde el punto de vista comercial.

"Hay que estar preparado para ello. Llevamos construyendo la misma infraestructura y la misma marca desde que estoy aquí y desde antes", señaló Brown. Para el directivo, la llegada de James permitió aprovechar el nuevo entusiasmo generado alrededor del equipo.

El acuerdo pone fin a la relación de los 76ers con Crypto.com, que había sido el patrocinador del parche durante los últimos cinco años. Ambas partes decidieron finalizar el contrato un año antes de lo previsto.

El patrocinio de Bloom se convierte en uno de los contratos más importantes de la NBA para un espacio que, hasta hace pocos años, ni siquiera formaba parte del uniforme tradicional. Se trata del segundo contrato de patrocinio de camiseta más importante de la NBA.

El líder del mercado son los Golden State Warriors, que en junio firmaron un acuerdo con Iren, proveedor de servicios de inteligencia artificial en la nube, por más de u$s50 millones anuales. El contrato se convirtió en el patrocinio de camiseta más caro de la historia del deporte profesional de Estados Unidos.

Los Philadelphia 76ers ya empieza a traducirse en millones fuera de la cancha el fichaje de LeBron James. La franquicia de la NBA cerró un acuerdo multianual con Bloom Energy para convertirse en el nuevo patrocinador del parche de su camiseta. X

También se encuentran entre los acuerdos de mayor valor los de Los Angeles Lakers, con Albert, y New York Knicks, con Experience Abu Dhabi, ambos por encima de los u$s20 millones anuales.

Para Bloom Energy, el acuerdo representa además una oportunidad de exposición masiva. Los 76ers tendrán el máximo de 34 apariciones en televisión nacional durante la temporada regular 2026-27, multiplicando el alcance de la marca energética.

La empresa tiene su sede en San José, California, pero mantiene una fuerte presencia en la región de Filadelfia. Su segundo centro de fabricación más grande está ubicado en Newark, Delaware, a pocos kilómetros de la ciudad, donde emplea a casi 1.200 personas.

El efecto LeBron también llega a los sponsors

El nuevo acuerdo muestra cómo el impacto de una superestrella puede extenderse desde el rendimiento deportivo hacia las principales fuentes de ingresos de una franquicia. En el caso de los 76ers, la llegada de James incrementó el interés comercial justo antes del comienzo de la temporada.

Bloom Energy llega además en un momento de fuerte expansión para la compañía. La empresa generó aproximadamente u$s3.100 millones de ingresos en los últimos 12 meses y alcanzó una capitalización bursátil cercana a u$s81.000 millones. Sus acciones acumularon una suba del 320% en un año, impulsadas por el crecimiento de la demanda energética asociada a la infraestructura de inteligencia artificial. La compañía ingresó recientemente al S&P 500, en reemplazo de Molson Coors Beverage.

El vínculo con los 76ers no se limitará al logo en la camiseta. Bloom participará junto con la franquicia en diferentes iniciativas sociales, entre ellas el Jr. 76ers Summer Hoops Tour, la remodelación de una cancha de básquetbol en la región y jornadas de voluntariado entre empleados de ambas organizaciones.

La alianza llega justo antes del debut de Philadelphia en la temporada 2026-27. Los 76ers comenzarán su campaña el 20 de octubre en el Madison Square Garden, frente a los New York Knicks, en una jornada especial en la que la franquicia neoyorquina celebrará el inicio de temporada con la presentación de su pancarta de campeón.