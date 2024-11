Liderazgo ejecutivo e IA: más del 70% de las grandes empresas se prepara para integrarla en su estrategia

Según “Artificial Intelligence and its Impacts on Leadership”, un reciente informe de Panorama y Glue Executive Search, la llegada de la IA está sin duda transformando los roles de liderazgo a nivel global. Panorama, una red internacional de más de 400 expertos, encuestó junto a Glue Executive Search, una consultora especializada en el segmento de top management, a más de 200 profesionales de cuatro regiones distintas para entender cómo la IA está impactando en el liderazgo ejecutivo. Este informe destaca cómo la IA está redefiniendo los roles dentro de las empresas, sino también cómo está cambiando profundamente los procedimientos en casi todas las industrias, desde la toma de decisiones estratégicas hasta la cultura organizacional.