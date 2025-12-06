Empresas ofrecen bonos y premios para incentivar el uso de inteligencia artificial entre sus empleados + Seguir en









Las empresas están descubriendo que, para que la IA sea verdaderamente transformadora, deben invertir no solo en tecnología, sino también en estrategias que motiven a sus equipos. Desde bonos hasta premios simbólicos.

Muchas compañías enfrentan un desafío inesperado: la resistencia de los trabajadores al uso de la IA. freepik.es

Las empresas están recurriendo a bonos en efectivo, premios y recompensas para fomentar que sus empleados adopten herramientas de inteligencia artificial (IA) en el trabajo. Tras invertir miles de millones de dólares en sistemas de IA, muchas compañías enfrentan un desafío inesperado: la resistencia de los trabajadores.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Una de las empresas que implementó incentivos es el bufete de abogados Shoosmiths LLP, con sede en el Reino Unido. En abril de 2025, la firma creó un fondo de bonificaciones de 1 millón de libras (u$s1,3 millones) para sus 1.300 empleados, condicionado a que se alcanzara 1 millón de usos de Microsoft Copilot durante el año fiscal.

Los responsables calcularon que, si cada empleado utilizaba Copilot cuatro veces al día, superarían fácilmente la meta. "Ahí es donde entró la bonificación", explicó a la agencia Bloomberg Tony Randle, ejecutivo a cargo de la iniciativa, quien destacó que el objetivo es que la IA se convierta en un recurso cotidiano y no en una "cosa peligrosa" en un rincón. Según Randle, la empresa está en camino de cumplir su objetivo antes de fin de año.

Otra compañía que apuesta por incentivos es Brex, una empresa de tecnología financiera con sede en San Francisco. Brex ha otorgado más de 225 primas puntuales por proyectos de IA, que van desde u$s150 para automatizaciones simples hasta miles de dólares para iniciativas de alto impacto. Uno de los premios más significativos fue para un equipo que rediseñó el proceso de incorporación de clientes, reduciéndolo de varios días y cuatro empleados a una tarea que se completa en menos de cinco minutos.

Recompensas creativas y cultura de innovación En IBM, los empleados que destacan en el uso de IA reciben "BluePoints", una moneda interna canjeable por electrodomésticos, electrónicos o entradas para conciertos. Además, los ganadores de un concurso anual de innovación en IA tienen la oportunidad de presentar sus soluciones en eventos corporativos en ciudades como Orlando y San Diego.

La farmacéutica Sanofi, por su parte, otorga puntos canjeables por mercancía y tarjetas de regalo a los empleados que experimentan con IA. "El reconocimiento es el combustible de la confianza, y la confianza es lo que hace posible y escalable la adopción de la IA", explicó Raj Verma, responsable de cultura e inclusión en Sanofi. La empresa busca crear una cultura donde la IA sea vista como una oportunidad y no como una amenaza, recompensando a quienes comparten sus aprendizajes y promueven su uso. Algunas empresas van más allá y exploran ideas innovadoras, como recompensar a los empleados que utilicen IA para automatizar sus propias tareas. Amanda Kahlow, fundadora y CEO de 1Mind —una startup que desarrolla agentes de IA para ventas y atención al cliente—, ya otorga primas puntuales a quienes identifican oportunidades de automatización inteligente. Incluso considera un incentivo más audaz: invertir capital futuro en empleados que logren automatizarse fuera de sus roles actuales, con la promesa de reubicarles en otras funciones dentro de la empresa. "Me gusta la idea", afirmó Kahlow, quien ve en esto una forma de fomentar la innovación sin temor al despido.