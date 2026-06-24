Olvidate de la ropa arrugada: el mini dispositivo que te permite planchar tus prendas en cualquier parte y sin cables

Quienes suelen viajar mucho conviven con el problema de la ropa arrugada al sacarla de las maletas, pero este aparato promete solucionar ese inconveniente.

Un problema que tienen millones de personas que viajan por el mundo, ya sea por vacaciones o trabajo, es la ropa arrugada que sale de la valija. Muchas veces cuesta encontrar un sitio de confianza para dejar las prendas y recibir un tratamiento que las deje impecables, por lo que este aparato podría ponerle fin a una problemática muy recurrente.

Con una función silenciosa, gran efectividad y la posibilidad de incluso perfumar las prendas, el invento empieza a ganar popularidad pese a su reciente lanzamiento. Si bien a simple vista parece complicado, resulta muy fácil de utilizar y cumple rápidamente con su objetivo.

Aironox Go es un dispositivo portátil que seca y elimina las arrugas de la ropa mediante aire caliente. Para hacerlo, utiliza unos soportes inflables que se colocan dentro de las prendas y se adaptan a su forma mientras el equipo hace circular aire en su interior.

El funcionamiento no requiere pasar una plancha sobre la tela . La ropa se coloca sobre el accesorio correspondiente, se humedece ligeramente y luego comienza un ciclo automático que combina aire caliente y circulación interna para secar la prenda y reducir las arrugas.

Según sus creadores, el sistema puede utilizarse con camisas, pantalones, chaquetas, vestidos y prendas delicadas . También funciona con materiales como lino, modal, algodón y cáñamo , con diferentes modos de temperatura que van desde los 50 °C hasta los 70 °C para ajustarse a distintos tejidos.

El tiempo del proceso depende del tipo de prenda y del nivel de humedad. La empresa indica que una camisa puede tardar entre cinco y ocho minutos, aunque los materiales más gruesos pueden necesitar más tiempo. En algunos casos, se pueden requerir dos ciclos para completar el tratamiento.

Además de los accesorios para prendas grandes, Aironox Go incluye una bolsa con cierre que permite secar o refrescar artículos pequeños como calcetines o ropa interior. También ofrece cápsulas de fragancia que se venden por separado para añadir perfume a la ropa.

3 Aironox Go Aironox El aparato también permite perfumar las prendas mientras le quita las arrugas. Aironox

Diseño ultra compacto: las principales características de la micro plancha

Aironox Go fue desarrollado con un formato pensado para transportarse. El dispositivo mide 60 x 160 x 190 milímetros y pesa 600 gramos, por lo que puede guardarse dentro del equipaje de mano.

El equipo incluye tres accesorios que se almacenan en su interior: un soporte inflable para camisas, otro para pantalones y una bolsa para prendas pequeñas. El kit también incorpora una funda de transporte y una percha de viaje.

A diferencia de una plancha tradicional o un vaporizador, Aironox Go utiliza aire caliente en lugar de una superficie metálica en contacto con la ropa o vapor expulsado directamente sobre la tela. Según la compañía, el sistema distribuye el calor mediante un flujo de aire controlado para secar y alisar las prendas.

El dispositivo está fabricado con materiales como ABS, PBT y nylon, utilizados para resistir el calor y mantener la estabilidad del flujo de aire. También funciona con un nivel de ruido de 45 decibeles y cuenta con sistemas de seguridad que detienen automáticamente el ciclo al finalizar.

Aironox Go puede conseguirse mediante la campaña de financiación de la empresa. Los primeros patrocinadores pueden adquirirlo por u$s129, mientras que el precio de venta previsto es de u$s249. El kit incluye el dispositivo, los tres accesorios, la funda de transporte y la percha de viaje.