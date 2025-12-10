Los jóvenes que se convirtieron en millonarios por crear una popular aplicación para aprender idiomas + Seguir en









Durante un viaje, advirtieron un problema con el idioma y consiguieron llevar adelante una idea millonaria.

Estos chicos tuvieron una idea innovadora y forjaron una fortuna. Speak

El mundo de los emprendedores tiene muchos casos de gente que estuvo en el lugar y momento indicado para levantar su propio negocio. Estos lograron aprovechar o advertir ciertas situaciones para generar imperios que producen millones de dólares en ganancias gracias a su impronta innovadora.

En este caso, un joven captó algo que le hacía ruido durante su vida como estudiante y decidió probar suerte. En poco tiempo no solo consiguió ganar una fortuna, también creó una herramienta utilizada a lo largo y ancho del mundo, creciendo día a día y posicionándose como una de las mentes brillantes de este siglo.

Speak La idea de este proyecto surgió durante un viaje, que fue clave para darle vida. Speak Quién es Connor Zwick y cómo formó Speak Connor Zwick comenzó su trayectoria como creador de productos digitales mientras estudiaba en Harvard, donde obtuvo una beca destinada a jóvenes con proyectos tecnológicos de alto potencial. Ese apoyo le permitió dedicar tiempo completo a desarrollar ideas propias y, con el correr de los meses, decidió dejar la universidad para enfocarse de lleno en el emprendimiento.

Su primer gran avance llegó con Flashcards+, una app educativa que alcanzó un uso masivo y superó los cinco millones de descargas. El proyecto llamó la atención de Chegg, la compañía estadounidense que terminó adquiriéndolo y consolidó el primer éxito comercial de Zwick. Ese resultado le dio capital y experiencia suficientes para pensar en iniciativas más ambiciosas dentro del aprendizaje digital.

La inspiración definitiva surgió durante su estadía en Corea del Sur, donde notó que miles de estudiantes querían practicar inglés con fluidez, pero no contaban con herramientas accesibles y efectivas. Junto a su socio desarrolló una plataforma centrada en la conversación guiada por inteligencia artificial, pensada para que cualquier persona pudiera practicar desde el celular con un sistema flexible y realista. Así nació Speak, un servicio que ganó popularidad a gran velocidad en el mercado asiático.

Cientos de millones: el valor de la empresa Los ingresos anuales de Speak superaron la barrera de los 100 millones de dólares, impulsados por su crecimiento en Asia y por un sistema de aprendizaje apoyado en tutores humanos. Ese volumen la ubicó entre las compañías educativas digitales con mejor desempeño del mercado y consolidó su presencia en regiones donde las apps tradicionales tenían ventaja. Ese nivel de actividad permitió a la empresa levantar capital en sucesivas rondas, incrementando su tasación a un rango mucho más alto dentro del sector. Con ese respaldo financiero amplió su alcance internacional, aceleró el desarrollo de nuevas funciones y se posicionó como una de las propuestas más fuertes del aprendizaje de idiomas a nivel global.

