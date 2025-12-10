Invento millonario: el anillo inteligente que promete suplantar todos los demás

Un anillo equipado con IA irrumpe en el mercado y despierta interés por su potencial para reemplazar dispositivos, una apuesta que mueve millones.

Un diseño minimalista que transforma gestos y voz en acciones precisas, llevando la interacción tecnológica a una escala tan pequeña como ambiciosa.

El auge de dispositivos con inteligencia artificial impulsó la creación de un anillo que aspira a conquistar un mercado valuado en millones . Su propuesta apunta a simplificar tareas cotidianas y a competir con wearables tradicionales desde un formato mucho más discreto.

En un contexto saturado de pantallas y asistentes que escuchan de manera constante, este anillo plantea una alternativa centrada en la privacidad y la productividad . Su diseño combina gestos físicos con tecnología de voz para captar ideas, controlar equipos y organizar información en tiempo real.

El dispositivo, llamado Stream Ring, funciona como una grabadora minimalista capaz de capturar pensamientos sin necesidad de recurrir al teléfono. Su activación por gesto evita interrupciones visuales y protege la privacidad de los usuarios, ya que solo se enciende cuando se toca su superficie táctil.

Creado por Sandbar , una startup fundada por exingenieros de Meta , el anillo nació para resolver una dificultad común: registrar ideas rápidas sin romper el flujo de trabajo. La compañía obtuvo una financiación inicial valuada en trece millones de dólares , respaldo que aceleró el desarrollo del producto.

El diseño del Stream Ring prioriza la comodidad, con un exterior de aluminio y un interior de resina pensado para el uso diario . El panel táctil de vidrio ubicado en su parte superior es el núcleo de control: permite grabar notas de voz y activar funciones sin depender de pantallas.

La grabación por voz es su rasgo distintivo. Sus micrófonos, capaces de captar incluso susurros, se combinan con un motor háptico que confirma el inicio de cada nota sin generar distracciones. Esto permite registrar ideas en reuniones o espacios públicos sin llamar la atención.

Todas las funciones del dispositivo

Además de grabar y organizar notas, el anillo permite controlar la reproducción multimedia mediante simples gestos sobre su superficie. Pausar canciones, avanzar temas o ajustar el volumen resulta posible sin sacar el teléfono del bolsillo.

El ecosistema se completa con Inner Voice, un sistema de inteligencia artificial que transcribe, interpreta y ordena cada grabación. Esta IA aprende del estilo del usuario y es capaz de convertir pensamientos dispersos en tareas, resúmenes o recordatorios, consolidando al Stream Ring como un asistente portátil y personal.