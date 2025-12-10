SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

10 de diciembre 2025 - 10:46

Autos usados: los modelos que se consiguen por menos de $15 millones

Entre enero y noviembre se registraron 1.735.030 ventas, lo que implica un incremento del 9,4% frente al mismo período de 2024, según datos de la Cámara del Comercio Automotor (CCA).

Los autos usados se encaminan a tener un cierre de año positivo

Foto: Infobae

Aun así, el balance anual mantiene un tono positivo. Entre enero y noviembre se registraron 1.735.030 operaciones, lo que implica un incremento del 9,4% frente al mismo período de 2024, según datos de la Cámara del Comercio Automotor (CCA).

Informate más

A pesar del tropiezo mensual, desde la entidad aseguran que la tendencia general sigue firme. “Nuestros cálculos señalan que 2025 terminará por encima de los 1,8 millones de vehículos, lo que lo convertirá en un año excepcional para el sector”, afirmó Alberto Príncipe, titular de la CCA.

volkswagen-gol-power-1-6-2003-2009-traseira-1440x1080.jpg
El Gol Power continúa siendo uno de los modelos más elegidos.

En paralelo, y con un mercado que mantiene una fuerte búsqueda de precios accesibles, se destacan los 10 modelos más económicos entre las opciones de hasta diez años de antigüedad (2015) según la base de datos de la cámara.

Los autos usados que se consiguen por menos de $15 millones

  1. Fiat Uno 3p 1.3 Fire – $8.083.000

  2. Volkswagen Gol 3p 1.4 Power – $8.614.000

  3. Fiat Palio 3p 1.4 Fire – $8.643.000

  4. Citroën C3 5p 1.5 Origine – $9.794.000

  5. Renault Sandero 5p 1.6 – $9.922.000

  6. Renault Logan 4p 1.6 Confort II ABS – $10.180.000

  7. Nissan March 5p 1.6 Active – $10.535.000

  8. Volkswagen UP 3p 1.0 Take Up! – $11.139.000

  9. Volkswagen Fox – $11.300.000

  10. Toyota Etios X – $13.267.000

Dentro del universo de usados, el Volkswagen Gol continúa siendo el vehículo más elegido por los compradores argentinos.

