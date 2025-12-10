Autos usados: los modelos que se consiguen por menos de $15 millones

El sector de autos usados cerró noviembre con un retroceso marcado: se transfirieron 132.089 unidades, un 12,6% menos que en el mismo mes del año pasado.
Entre enero y noviembre se registraron 1.735.030 ventas, lo que implica un incremento del 9,4% frente al mismo período de 2024, según datos de la Cámara del Comercio Automotor (CCA).
Los 10 de vehículos usados más vendidos en noviembre
A pesar del tropiezo mensual, desde la entidad aseguran que la tendencia general sigue firme. “Nuestros cálculos señalan que 2025 terminará por encima de los 1,8 millones de vehículos, lo que lo convertirá en un año excepcional para el sector”, afirmó Alberto Príncipe, titular de la CCA.
En paralelo, y con un mercado que mantiene una fuerte búsqueda de precios accesibles, se destacan los 10 modelos más económicos entre las opciones de hasta diez años de antigüedad (2015) según la base de datos de la cámara.
Los autos usados que se consiguen por menos de $15 millones
Fiat Uno 3p 1.3 Fire – $8.083.000
Volkswagen Gol 3p 1.4 Power – $8.614.000
Fiat Palio 3p 1.4 Fire – $8.643.000
Citroën C3 5p 1.5 Origine – $9.794.000
Renault Sandero 5p 1.6 – $9.922.000
Renault Logan 4p 1.6 Confort II ABS – $10.180.000
Nissan March 5p 1.6 Active – $10.535.000
Volkswagen UP 3p 1.0 Take Up! – $11.139.000
Volkswagen Fox – $11.300.000
Toyota Etios X – $13.267.000
Dentro del universo de usados, el Volkswagen Gol continúa siendo el vehículo más elegido por los compradores argentinos.
