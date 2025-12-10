Autos usados: los modelos que se consiguen por menos de $15 millones + Seguir en









Entre enero y noviembre se registraron 1.735.030 ventas, lo que implica un incremento del 9,4% frente al mismo período de 2024, según datos de la Cámara del Comercio Automotor (CCA).

Los autos usados se encaminan a tener un cierre de año positivo Foto: Infobae

El sector de autos usados cerró noviembre con un retroceso marcado: se transfirieron 132.089 unidades, un 12,6% menos que en el mismo mes del año pasado.

Aun así, el balance anual mantiene un tono positivo. Entre enero y noviembre se registraron 1.735.030 operaciones, lo que implica un incremento del 9,4% frente al mismo período de 2024, según datos de la Cámara del Comercio Automotor (CCA).

A pesar del tropiezo mensual, desde la entidad aseguran que la tendencia general sigue firme. “Nuestros cálculos señalan que 2025 terminará por encima de los 1,8 millones de vehículos, lo que lo convertirá en un año excepcional para el sector”, afirmó Alberto Príncipe, titular de la CCA.

volkswagen-gol-power-1-6-2003-2009-traseira-1440x1080.jpg El Gol Power continúa siendo uno de los modelos más elegidos. En paralelo, y con un mercado que mantiene una fuerte búsqueda de precios accesibles, se destacan los 10 modelos más económicos entre las opciones de hasta diez años de antigüedad (2015) según la base de datos de la cámara.

Los autos usados que se consiguen por menos de $15 millones Fiat Uno 3p 1.3 Fire – $8.083.000 Volkswagen Gol 3p 1.4 Power – $8.614.000 Fiat Palio 3p 1.4 Fire – $8.643.000 Citroën C3 5p 1.5 Origine – $9.794.000 Renault Sandero 5p 1.6 – $9.922.000 Renault Logan 4p 1.6 Confort II ABS – $10.180.000 Nissan March 5p 1.6 Active – $10.535.000 Volkswagen UP 3p 1.0 Take Up! – $11.139.000 Volkswagen Fox – $11.300.000 Toyota Etios X – $13.267.000 Dentro del universo de usados, el Volkswagen Gol continúa siendo el vehículo más elegido por los compradores argentinos.