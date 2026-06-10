Malgastó todos sus millones y terminó en la quiebra, pero una cláusula firmada hace 20 años puede salvarlo

La estrella de la NBA no vive el mejor de los presentes. Desde hace tiempo sufre económicamente, pero un trato que hizo en el pasado podría ayudarlo a recuperar algo de su patrimonio.

La NBA suele ser la puerta a ganancias de millones para los grandes protagonistas, aunque no todos suelen aprovechar ese dinero para poder vivir cómodamente una vez que culminan sus trayectorias deportivas. Muchas veces, los basquetbolistas no invierten su fortuna como corresponde, la despilfarran o apuestan en negocios que no terminan nada bien.

Allen Iverson fue uno de los mejores talentos que se hayan visto en la disciplina y supo dejar una marca en el corazón de todos gracias a su juego. Pero quizás la mayor falla para el exjugador estuvo en sus gastos que lo llevaron al borde de la quiebra. Sin embargo, podría salvarse económicamente por un llamativo arreglo del pasado .

El base fue uno de los mayores talentos que se hayan observado en toda la historia de la liga.

Allen Ezail Iverson nació en Hampton, Virginia, un 7 de junio de 1975. Inició en el básquet en el Instituto Bethel, aunque en el deporte su primer gran amor fue el fútbol americano, donde oficiaba de quarterback. También probó suerte en otras disciplinas, pero donde más se destacaba era en su rol de base en el equipo escolar.

Antes de la oportunidad en la universidad, vivió un hecho muy polémico: un grupo de chicos blancos lo incriminó después de que los amigos de Iverson lo defendieran de un ataque. Sufrió una condena de 5 a 10 años de prisión en suspenso y debió asistir a una correccional en Newport News, en Virginia.

El gobernador lo indultó en 1995 y su madre jugó un papel fundamental para que llegue a la NBA. Le habló al entrenador de la Universidad de Georgetown, John Thompson, para que ayudara al joven que buscaba reinsertarse a una vida normal. Lo convencieron de aceptar una beca y fue parte fundamental de un equipo que logró éxitos incluso fuera de Estados Unidos. Tras dos temporadas, lo seleccionaron para el Draft de la NBA de 1996.

Luego de ser elegido por los Philadelphia 76ers, firmó un acuerdo inicial de u$s2.2 millones, algo normal para los novatos. Pero su enorme rendimiento llevó a buscar un nuevo contrato: u$s70.9 millones por 6 temporadas, en las cuales fue elegido MVP de la liga y llegó a las Finals de 2001.

Para 2003, con un salario mejorado, decidió cambiar de aires. Primero pasó por los Denver Nuggets y luego llegó a los Detroit Pistons, donde consiguió su mejor cifra: u$s20.8 millones por año, convirtiéndose en uno de los mejores pagos de la historia.

Embed - Allen Iverson: Top 10 Career Plays

De los millones a la quiebra: la caída de la estrella

Además de sus importantes ganancias gracias a lo que demostraba dentro de la cancha, Iverson también tenía un perfil alto. Con su grupo de casi 50 personas, vivía una vida de lujo absoluto: autos de alta gama, como un Lamborghini y un Bentley, mansiones gigantes y gastos exorbitantes en fiestas o clubes nocturnos.

A esto hay que sumarle las pésimas decisiones financieras. No pagó la hipoteca de su mansión en Alpharetta, Georgia, y la perdió por no abonar la suma de u$s1.7 millones. Mientras que en Atlanta también perdió otras propiedades, las cuales le significaron más de u$s8 millones en pérdidas.

Desde 2010 no volvió a disputar un partido y se retiró profesionalmente el 30 de octubre de 2013, pero un año antes, "The Answer", como solían conocerlo, se declaró en bancarrota. Su patrimonio, que estaba estimado en u$s200 millones, estaba casi extinto por todos los gastos innecesarios y los malos manejos de su entorno.

Si bien no vive en la pobreza y busca acuerdos que lo ayuden a mantenerse, esta situación podría dar un llamativo giro, debido a un acuerdo que le significó en su momento una enorme inyección de dinero.

Iverson 1 NBA 1 Iverson fue parte de los All-Star Games en varias ocasiones. NBA

La cláusula con Reebok que podría salvarle el futuro

Tras ser elegido como MVP en 2001, Allen y Reebok decidieron firmar un acuerdo "de por vida", un trato que no es normal de ver tanto en el básquet como en el mundo del deporte. Si bien le quedaban cinco años de vínculo, tomaron el camino de ampliarlo con algunas curiosidades de por medio.

Durante toda su vida, "The Answer" recibiría u$s800 mil anuales. Hasta su retiro, recibiría entre u$s5 millones y u$s10 millones y la marca deportiva reservó u$s32 millones en un fondo fiduciario, el cual heredaría a sus 55 años, edad que cumplirá en 2030.

Este contrato estaba guardado en secreto, pero cuando su exesposa pidió el divorcio y exigió la custodia y manutención de sus cinco hijos, debió declararlo. Esto se convirtió en algo clave para la disputa legal, ya que para el momento en el cual se separaron, él estaba en quiebra.

Pese a esto, y a que en 2030 cobrará la suma mencionada anteriormente, su decisión no fue la mejor en cuanto a proyección: ese monto se mantiene estático y sin cambios, no hay ningún tipo de rentabilidad ni tampoco está en un fondo indexado, aunque aún cuenta con los u$s800 mil anuales que recibe de Reebok y lo ayudan a no caer en la indigencia.