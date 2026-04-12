El astro del básquet consiguió ganar una enorme fortuna en las canchas, pero fue aún mayor lo que logró en el mundo de los negocios.

Normalmente, hablar de Magic Johnson es referirse al básquet, ya que es una de las mayores figuras que hayan pasado por la NBA. La leyenda de Los Angeles Lakers alegró a millones de fanáticos con sus grandes actuaciones dentro de la cancha, en una época marcada por una fuerte rivalidad.

Pero una vez que colgó sus zapatillas y decidió dejar de jugar con la anaranjada por su salud, empezó otro estilo de vida. Con las ganancias que le dejó el deporte, optó por otro enfoque dedicado a los negocios y, gracias a ellos, consiguió sumas mucho mayores a las que le dejaban sus contratos como jugador.

Magic Johnson llegó a la NBA en 1979 tras ser elegido en el puesto número uno del draft por Los Angeles Lakers . Su impacto fue inmediato: en su primera temporada disputó 77 partidos, ganó el campeonato y fue elegido MVP de la serie decisiva tras ocupar el lugar de Kareem Abdul-Jabbar en el sexto juego.

La leyenda de los Lakers se retiró en 1991 después de recibir un duro diagnostico sobre su salud.

A partir de ahí se convirtió en una de las figuras centrales de la liga durante los años 80. Con los Lakers disputó nueve definiciones por el título y ganó cinco campeonatos en 1980, 1982, 1985, 1987 y 1988. En ese mismo período también obtuvo tres premios MVP de temporada regular y fue convocado en múltiples ocasiones al All-Star Game, en una etapa marcada por la rivalidad con Larry Bird y los Boston Celtics , que dominaron la liga antes de la aparición de Michael Jordan.

En medio de ese recorrido, en 1979 tomó una decisión que con el tiempo se volvería una de las más recordadas de su carrera fuera de la cancha. Rechazó una oferta de Nike que incluía 100.000 acciones de la empresa y regalías por cada zapatilla vendida, y optó por firmar con Converse, que le ofrecía un contrato de 100 mil dólares anuales en efectivo.

Según contó años después, en ese momento priorizó el ingreso inmediato para ayudar a su familia, sin conocer el valor que podían tener esas acciones en el futuro. Con el paso del tiempo, esa elección ganó otra dimensión: si hubiera aceptado la propuesta de la marca de la pipa y conservado esa participación, hoy esas acciones estarían valuadas en unos 5.2 mil millones de dólares.

En ese mismo contexto, en 1981 firmó un contrato de 25 millones de dólares por 25 años con los Lakers, uno de los acuerdos más importantes de la NBA en ese momento. Su carrera tuvo un giro en 1991, cuando anunció que había contraído VIH y decidió retirarse de manera anticipada, lo que marcó el cierre de su etapa como jugador profesional.

Embed - Top 10 Magic Johnson Plays.

EquiTrust y Starbucks: las inversiones clave que multiplicaron su fortuna

Tras su retiro, Magic Johnson comenzó a construir su perfil como empresario con inversiones concretas. Uno de sus movimientos más conocidos fue su participación en Starbucks, donde llegó a operar más de 100 locales en Estados Unidos, enfocados en zonas urbanas con alto potencial de crecimiento.

Con el tiempo, vendió esa participación en una operación que le permitió obtener una ganancia millonaria y redirigir ese capital hacia otros negocios de mayor escala. El salto más importante llegó con EquiTrust, ya que en 2015 adquirió una participación mayoritaria en esta firma financiera que en ese momento manejaba cerca de 16 mil millones de dólares en activos.

A lo largo de los años, esa cifra creció hasta superar los 25 mil millones, lo que convirtió a la compañía en uno de los pilares de su patrimonio. Además, también invirtió en bienes raíces y adquirió participaciones en equipos como Los Angeles Dodgers, Los Angeles Sparks y Los Angeles FC, ampliando su presencia en distintos sectores.

Magic Johnson Luke Hales/Getty Images Magic es dueño de varias franquicias deportivas de Los Ángeles. Luke Hales/Getty Images

Fortuna de millones: el patrimonio actual de Magic Johnson

Actualmente, se estima que el patrimonio neto de Magic Johnson es de 1.6 mil millones de dólares, según distintos medios especializados en el tema. Esa cifra lo ubica entre los exdeportistas más ricos del mundo y también se refleja en sus bienes inmobiliarios: junto a su esposa posee una casa en Beverly Park, una de las zonas cerradas más exclusivas de Beverly Hills, y otra propiedad frente al mar en Dana Point, en California.

Otra referencia concreta de ese nivel aparece en una de sus antiguas propiedades. La mansión de Bel-Air en la que vivió entre 1981 y 1990 salió al mercado en 2022 por 14.5 millones de dólares y luego bajó a 11.5 millones en 2023; Johnson la había comprado en su momento por 600 mil dólares, poco después de ganar su primer campeonato con los Lakers.