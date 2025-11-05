SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
5 de noviembre 2025 - 21:08

Estados Unidos volvió a atacar una supuesta narcolancha en el Pacífico y provocó dos nuevas muertes

Se trata de la ofensiva número 17 de la Casa Blanca sobre embarcaciones que circulan cerca de las costas de Venezuela y Colombia.

Nuevo ataque de EEUU a una narcolancha

Nuevo ataque de EEUU a una "narcolancha"

La noticia fue confirmada por el secretario de Defensa norteamericano, Pete Hegseth, quien escribió en X: "Por dirección del presidente Donald Trump, el Departamento de Guerra (Defensa) ha llevado a cabo un golpe cinético letal contra una embarcación operada por una organización designada como terrorista",

Informate más

En la publicación, el funcionario también compartió el momento en el que la embarcación fue impactada por un misil. Al igual que en el resto de las ofensivas, Hegseth no identificó a las víctimas fatales de la ofensiva ni pruebas de la carga que transportaban.

Además, el secretario confirmó que el ataque fue realizado en aguas del Pacífico oriental y no hubo daños ni heridos entre las fuerzas estadounidenses.

“Encontraremos y eliminaremos a cualquier embarcación que tenga intención de transportar drogas a Estados Unidos y envenenar a nuestros ciudadanos. Proteger la patria es nuestra gran prioridad. Ningún cartel terrorista tiene ninguna posibilidad frente a los militares estadounidenses”, concluyó Hegseth en su mensaje.

Embed

Los ataques de EEUU a "lanchas narco"

Con este, ya son 17 los ataques llevados adelante por las fuerzas armadas estadounidenses contra embarcaciones que navegaban cerca de las costas de Venezuela y Colombia.

Hace unas semanas, la Casa Blanca envió una decena de barcos, más de diez mil soldados y al portaaviones nuclear Gerald Ford, el más poderoso de su flota para combatir.

Este hecho vuelve a incrementar la tensión con los mandatarios latinoamericanos frente a una posible intervención terrestre por parte de los Estados Unidos y una declaración de guerra abierta.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias