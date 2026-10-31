Más allá de Friends: la inesperada cifra que acumuló Matthew Perry en su vida

Entre contratos millonarios, operaciones inmobiliarias y documentos judiciales, su recorrido económico dejó números que sorprendieron al mundo del espectáculo.

La popularidad de Friends convirtió a sus seis protagonistas en algunas de las figuras mejor pagadas de la televisión estadounidense. Durante diez temporadas, Matthew Perry interpretó a Chandler Bing , un personaje que conquistó al público con su sarcasmo, sus ocurrencias y una particular manera de enfrentar los problemas sentimentales. Pero el éxito de la sitcom también tuvo un impacto enorme en las finanzas del actor, quien logró construir una fortuna millonaria.

A lo largo de su carrera, Perry construyó un patrimonio que trascendió ampliamente los ingresos obtenidos por su trabajo en la producción de NBC . Participó en películas, encabezó otros proyectos televisivos y realizó importantes operaciones inmobiliarias. Su situación económica también estuvo marcada por contratos de distribución, regalías y acuerdos comerciales que continuaron generando ingresos después de que la serie terminara.

Cuando Friends llegó a la televisión en 1994, ninguno de sus seis protagonistas imaginaba el fenómeno internacional que terminaría siendo la sitcom. Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, David Schwimmer y Matthew Perry comenzaron cobrando u$s 22.500 por episodio , una cifra que fue creciendo a medida que aumentaban los niveles de audiencia.

El actor estadounidense construyó una extensa carrera en televisión y cine, con proyectos que marcaron distintas etapas de su vida.

Uno de los movimientos más importantes ocurrió antes de la tercera temporada. Los seis actores decidieron negociar sus contratos de manera conjunta para conseguir mejores condiciones salariales y evitar diferencias económicas entre los integrantes del elenco principal.

La estrategia funcionó. En la tercera entrega, cada uno pasó a cobrar u$s75.000 por capítulo. Los aumentos continuaron durante las temporadas siguientes: llegaron a u$s85.000 en la cuarta, u$s100.000 en la quinta y u$s125.000 en la sexta.

El salto más importante se produjo cuando sus contratos volvieron a negociarse. Para las temporadas siete y ocho, los protagonistas consiguieron u$s750.000 por episodio. En los dos últimos años de la sitcom, el salario alcanzó el millón de dólares por capítulo. Perry habría acumulado cerca de u$s88,94 millones en salarios básicos durante las diez temporadas.

La estrella de Friends también se destacó por sus participaciones en producciones cinematográficas y otros proyectos de entretenimiento. Netflix

Casas de lujo y autos: en qué gastaba su fortuna el actor

El mercado inmobiliario de Los Ángeles también formó parte de la historia financiera de Perry. Durante varios años, el actor compró, renovó y vendió propiedades de alto valor, con residencias que incluían vistas al océano, amplios espacios exteriores y comodidades propias de las viviendas de lujo.

Una de sus operaciones más conocidas fue la venta de su casa frente al mar en Malibú. La propiedad, que había comprado en 2011 por unos u$s12 millones, salió al mercado en 2020 por casi u$s15 millones. Finalmente, logró venderla en enero de 2021 por u$s13,1 millones.

También tuvo un espectacular penthouse en Century City, Los Ángeles, de aproximadamente 9300 pies cuadrados. Lo había adquirido en 2017 por unos u$s20 millones y llegó a ofrecerlo por u$s35 millones. La operación terminó cerrándose en 2021 por u$s21,6 millones.

Las cuentas bancarias tras su muerte: mitos y realidades sobre su herencia

La información financiera que trascendió después del fallecimiento de Perry generó una confusión importante. En julio de 2024, el actor tenía u$s1.596.914,47 en una cuenta bancaria personal cuando murió. La cifra llamó la atención porque parecía muy inferior a los u$s120 millones que se estimaban como parte de su fortuna.

El actor había organizado buena parte de sus bienes mediante un fideicomiso denominado Alvy Singer Living Trust, cuyo nombre hacía referencia al personaje interpretado por Woody Allen en la película Annie Hall. Este instrumento legal permite administrar activos que no necesariamente aparecen en los inventarios sucesorios tradicionales.

Los documentos judiciales también revelaron que Perry había firmado su testamento en 2009. Entre los beneficiarios mencionados figuraban sus padres, John Perry y Suzanne Morrison; su media hermana Caitlin Morrison y Rachel Dunn, una expareja del intérprete. Además, designó a Lisa Ferguson y Robin Ruzan como responsables de administrar su patrimonio y ejecutar las disposiciones correspondientes.

El actor no tuvo hijos ni estuvo casado al momento de su muerte. Su decisión de organizar sus bienes mediante un fideicomiso permitió establecer cómo debían administrarse determinados activos y quiénes podían recibirlos.