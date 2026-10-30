A cuánto asciende la fortuna de Noah Wyle, el actor de "ER" y "The Pitt" elegido el hombre más sexy del mundo

Premios recientes, regreso televisivo y una confesión sobre sus ingresos reavivaron las preguntas sobre su patrimonio y su recorrido profesional.

Construyó una extensa trayectoria en televisión y volvió a captar la atención del público con sus últimos proyectos.

Noah Wyle atraviesa uno de los momentos más destacados de su carrera. A los 55 años, el intérprete estadounidense construyó una fortuna millonaria y, además, volvió a conquistar al público con un drama médico y sumó un reconocimiento inesperado fuera de la pantalla: fue elegido como el hombre más sexy de 2026 .

El galardón llegó después de una larga trayectoria en televisión, marcada por su participación en ER , la serie que lo convirtió en una figura reconocida a nivel internacional , y por el éxito de The Pitt , la producción que le permitió regresar a los pasillos hospitalarios con un personaje completamente nuevo. Su presente combina premios, exposición mediática y nuevas oportunidades profesionales.

La carrera de Wyle cambió en 1994, cuando comenzó a interpretar al doctor John Carter en ER , el drama médico de NBC que se convirtió en un fenómeno televisivo . Su personaje empezó como estudiante de medicina y evolucionó a lo largo de las temporadas, mientras el actor compartía pantalla con figuras como George Clooney y Anthony Edwards .

Su participación se extendió durante buena parte de la serie, que concluyó en 2009. Apareció en 241 de los 331 episodios de la producción. Esa permanencia le dio continuidad laboral durante años y lo ubicó entre los rostros más identificados con la ficción médica estadounidense.

Tres décadas después de aquel debut, Wyle volvió a ponerse el guardapolvo en The Pitt, donde interpreta al doctor Michael “Robby” Robinavitch. La serie presenta una mirada intensa sobre el trabajo hospitalario , con turnos exigentes, emergencias y decisiones clínicas que ponen a prueba tanto al personal como a los pacientes.

El proyecto también lo encuentra en otra posición: además de protagonizarlo, participa como productor ejecutivo, guionista y director. Esa combinación de tareas puede abrir distintas vías de remuneración, aunque no se conocen públicamente los contratos ni los porcentajes que recibe por cada función.

El reconocimiento de la industria acompañó esta nueva etapa. Wyle obtuvo premios Emmy por su actuación y su trabajo como productor en The Pitt, mientras que la serie también fue distinguida en las principales categorías televisivas. En octubre de 2026, People lo nombró su hombre más sexy del año, una elección que el propio actor recibió con sorpresa y que atribuyó, en parte, al apoyo de su esposa, Sara.

Su regreso al drama médico lo acercó a una nueva generación de espectadores y renovó el interés por su carrera. Imagen: HBO Max

Las crisis financieras y los proyectos que salvaron su economía

Aunque los años de ER representaron una etapa de ingresos importantes, el dinero no siempre se tradujo en una fortuna conservada a largo plazo. Llegó a ganar alrededor de u$s400.000 por episodio durante el período de mayores remuneraciones de la serie, una cifra que habría equivalido a unos u$s9 millones por temporada.

Para cuando terminó la producción, había gastado todo el dinero que había ganado allí. La declaración permite dimensionar una diferencia que suele perderse en las cifras de Hollywood: cobrar salarios millonarios no garantiza conservar ese capital durante décadas.

Después de ER, el actor siguió trabajando en televisión, cine y teatro. Entre sus proyectos posteriores estuvieron Falling Skies, una serie de ciencia ficción en la que tuvo un papel protagónico, y The Librarians, una producción de aventuras y fantasía. También participó en Leverage: Redemption y en distintas películas para cine y televisión.

¿Cuál es la fortuna actual de Noah Wyle?

La cifra publicada es de u$s10 millones. En el caso de Wyle, su trayectoria ofrece algunas pistas sobre las fuentes que podrían sostener su posición económica: los años de trabajo en ER, los papeles posteriores, la actividad teatral y su participación creativa en The Pitt.